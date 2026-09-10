המחבל איסמעיל ענקאיו, שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי, נעצר היום (חמישי) במרחב ביתוניא בידי לוחמי יחידת דובדבן ובהכוונת שב"כ, בתום מצוד דרמטי שנמשך שבוע שלם. לצדו נעצר מבוקש נוסף. כך פרסם דובר צה"ל.

תיעוד דרמטי שמתפרסם מהפעילות חושף את רגעיו המותחים של המבצע המהיר בלב השטח. בסרטון, שהוקלט במצלמות הקסדה של הלוחמים, נראים כוחות יחידת דובדבן כשהם מסתערים בריצה מהירה ברחובות היישוב בביתוניא, מתקדמים בנחישות לעבר מבנה מגורים רב-קומות וסוגרים על היעד.

הלוחמים נצפים נכנסים במהירות לתוך הבניין, רצים במדרגות ונכנסים בסערה אל תוך הדירה שבה שהה המחבל. רגעים ספורים לאחר מכן, התיעוד מראה את כוחות הביטחון כשהם מוציאים החוצה את המחבל העצור כשהוא אזוק, יחד עם מבוקש נוסף שנעצר במקום, תוך שמירה מלאה על ערנות ואבטחה היקפית.

במערכת הביטחון מדגישים כי כוחות צה"ל ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ולמצות את הדין עם כל מי שיבקש לפגוע באזרחי מדינת ישראל. פעילות זו מצטרפת לשורת פעולות סיכול נרחבות שמבצעים כוחות היחידה בשיתוף המודיעין של השב"כ, במטרה לסכל מבעוד מועד תשתיות טרור וחוליות המבקשות לבצע פיגועים נגד יעדים ישראליים.