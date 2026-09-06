הצי האמריקני השלים לפני כשבועיים מבצע מורכב ומסווג שנמשך ארבעה חודשים, במסגרתו פונו עשרות מוקשים ימיים שהטמינה איראן במצר הורמוז. המבצע, שהתנהל בשעות הלילה באמצעות צוללנים מיחידת אריות הים ומערכות תת-ימיות מתקדמות, נועד להבטיח את חופש השיט בנתיב הימי האסטרטגי.

על פי הדיווחים, איראן הניחה בחודשים האחרונים כ-80 מוקשים בנתיבי שיט חיוניים במצר, כפי שדיווח הארגון הימי הבין-לאומי ביוני. המוקשים נועדו לשבש את התנועה הימית ולפגוע בספינות שעוברות במצר ללא אישור איראני.

לפי הדיווח המדהים בפיינשל טיימס, הצוללנים מיחידת העילית פעלו בצוותים קטנים ואיתרו את המוקשים באמצעות סירות רובוטיות וכלים תת-ימיים בעלי מערכות סונאר מתקדמות. המערכות סרקו את קרקעית הים וזיהו עצמים ברמת פירוט גבוהה במיוחד. לאחר זיהוי המוקש על ידי המערכת, הצוללנים נכנסו למים, התקרבו למוקש והצמידו אליו מטען כדי להשמיד אותו.

לא דווח על נפגעים אמריקנים במהלך המבצע. בעלי ספינות ויועצי ביטחון הביעו אופטימיות שהחלק הדרומי של המצר, הסמוך לחופי עומאן ודרכו ארצות הברית מנתבת ספינות, אכן פונה ממוקשים. עם זאת, הם הביעו ספקות לגבי האפשרות שהמצר כולו נקי לחלוטין ממוקשים.

לפני כשבועיים הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במפתיע כי "נמסר לו" מהצי האמריקני שכל המוקשים בהורמוז "הוסרו או פוצצו". בשבוע שעבר הוסיף כי ארצות הברית תוקפת מטרות איראניות סמוך למצר "בתגובה לניסיון הכושל של האיראנים להניח מוקשים ימיים במצר, שכרגע אין בו מוקשים (הם הוסרו או פוצצו כולם!)".

הממשל האמריקני טוען שהוא מצליח להעביר מיליוני חביות נפט ביום דרך מצר הורמוז, בהיקף מעט נמוך יותר מלפני המלחמה. לעומת זאת, חברות מקצועיות המתמחות בניטור התנועה בהורמוז טענו כי כמות הנפט שעוברת במצר נמוכה משמעותית מנתוני הממשל ומהכמות שעברה בו לפני המלחמה.

גם בהיעדר מוקשים, איראן ממשיכה לנסות ולשבש את התנועה במצר הורמוז. משמרות המהפכה משגרים טילים וכטב"מים לעבר ספינות שמנסות לחצות את המצר ללא אישור, מה שפוגע בספינות עצמן, מעלה את מחירי הביטוח עבור חברות הספנות ומקטין את הנכונות של בעלי הספינות לקחת את הסיכון הנדרש כדי לעבור בהורמוז.

המצור הימי האמריקני על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות, ממשיך להידק. על פי דיווחי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, מאז חידוש המצור הופנו עשרות ספינות מסחריות שניסו להפר אותו. כוחות אמריקניים תקפו בימים האחרונים גם מכליות נפט איראניות בתגובה לשיגור טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות.