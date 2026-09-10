( צילום: דוברות המשטרה )

מערכת הביטחון רשמה אמש סיכול משמעותי במרחב התפר, כאשר לוחמי מג״ב עוטף ירושלים מגדוד צפוני, בשיתוף הדוק עם כוחות צה״ל, השלימו את מבצע איטומָה של מנהרה תת-קרקעית שנחפרה בסמיכות למכשול התפר ובקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב.

המנהרה המדוברת, שהיוותה פוטנציאל סיכון בטחוני חמור למרחב, אותרה בתאריך 28 באוגוסט בעקבות פעילות מבצעית ומודיעינית ממוקדת ואגרסיבית של כוחות הביטחון. כך נמסר היום (חמישי) מהמשטרה. מעקב מודיעיני מדויק ופעילות בשטח הביאו במהרה לפריצת דרך, כאשר הלוחמים עצרו חשוד מרכזי במעורבות בחפירה, כשברשותו נתפסו כלי החפירה ששימשו אותו ואת שותפיו. מבדיקה מעמיקה של תוואי המנהרה עלה כי היא לא הייתה בשלבי התססה ראשוניים, אלא נמצאה כבר בשלב מתקדם מאוד של חפירה הנדסית, דבר שהעיד על היקף ההשקעה והמאמץ שהושקעו בהקמתה מתחת לפני השטח.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת הטיפול בזירה, שילבו כוחות הביטחון גם חקר ארכיאולוגי מקיף של המנהרה ושל הסביבה הקרובה לה. ממצאי החקירה הארכיאולוגית שפכו אור על השיטה המתוחכמת שבה בחרו החופרים להסתיר את עקבותיהם: פתח המנהרה הוסווה בקפידה בתוך בור מים עתיק ומבודד, שניצל את המבנה ההיסטורי והטופוגרפי של המקום כדי להסתיר את תנועת החופרים, להסוות את הוצאת העפר ולמנוע את גילוי הפעילות מעיני הרשויות ומערכות התצפית.

אמש, לאחר השלמת כל ההכנות ההנדסיות והמבצעיות בשטח, הגיעו כאמור לוחמי מג״ב עוטף ירושלים מגדוד צפוני יחד עם כוחות צה״ל אל הפתח המוסווה, וביצעו פעולה נחרצת שבסופה נאטמה המנהרה באופן סופי ומוחלט. במערכת הביטחון מציינים כי אירוע זה מצטרף לשורת מאמצים יום-יומיים ואינטנסיביים שנועדו לסכל מראש כל ניסיון הקמת תשתית תת-קרקעית או פירצה במרחב מכשול התפר. גורמי הביטחון מדגישים כי הם ימשיכו לפעול בנחישות בלתי מתפשרת, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים, במטרה לאתר ולסכל כל איום דומה עוד בראשיתו, ולשמור על ביטחונם המלא של תושבי האזור והיישובים הסמוכים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )