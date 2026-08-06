פינוי מוקשים עוצמתי: לראשונה אוקראינה מפקדת על כוחות נאט"ו

איתור מוקשים בלב ים ( צילום: פיקוד נאט"ו הימי )

בפעם הראשונה בהיסטוריה, כוח ימי אוקראיני זכה לפקד על יחידות רב-לאומיות של נאט"ו במסגרת מבצעית מלאה. על פי הודעה דרמטית שפרסם חיל הים האוקראיני, מדובר בציון דרך חסר תקדים שבו הצי המודרני של המדינה מקבל סמכות לשלוט על כוחות הפועלים תחת סטנדרטים מחמירים של הברית האטלנטית.

ההישג המרשים הגיע בעקבות הצלחתו של צוות הלוחמה נגד מוקשים בדיוויזיית ספינות סילוק המוקשים הראשונה, שעבר בהצטיינות את הערכת ה-NEL-2 היוקרתית של נאט"ו. בניגוד לשלבים טכניים ראשוניים, שלב זה בחן יכולת מבצעית מלאה לתכנן, לנהל ולהוציא לפועל משימות לוחמה מורכבות תחת אש, וזיכה את היחידה בציון ה-Mission Capable המבוקש.

איתור מוקשים ימיים - צילום: כוחות חיל הים של הכוחות המזוינים של אוקראינה איתור מוקשים ימיים | צילום: צילום: כוחות חיל הים של הכוחות המזוינים של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:48

תרגיל Sea Breeze: מבחן האש האמיתי הפתעה בתא הכפפות: לוכדת הנחשים נדהמה ממה שגילתה | צפו אריה רוזן | 11:13 מאחורי ההישג עומדות שלוש שנים של אימוץ דוקטרינות לוחמה מערביות תחת מציאות מלחמתית קשה. בין ה-13 ל-24 ביולי התקיים תרגיל Sea Breeze 2026 במימי בריטניה, שהובל בשיתוף הצי השישי של ארצות הברית והצי המלכותי הבריטי. התרגיל כלל נציגים מחמש עשרה מדינות שונות לצד כוחות ה-SNMCMG1, והתמקד באיום המרכזי שמאיים על חופש השיט העולמי – מוקשים ימיים. באמצעות שולות מוקשים מתקדמות שנתרמו על ידי בריטניה, בלגיה והולנד – כדוגמת "צ'רניהיב", "מריופול" ו"מליטופול" – הוכיחו הכוחות האוקראינים יכולות איתור מתקדמות, פינוי נפצים, צלילה ושילוב מערכות בלתי מאוישות. הצלחת התרגיל הוכיחה שאוקראינה לא רק מאמצת סטנדרטים מערביים, אלא מסוגלת להוביל משימות מורכבות לצד הציים המובילים בעולם.

איתור מוקשים בלב ים ( צילום: פיקוד נאט"ו הימי )

משמעות אסטרטגית רחבת היקף

המשמעות האסטרטגית של המהלך חוצה גבולות: אוקראינה לא רק מתחמשת, אלא בונה עצמאות מבצעית אמיתית שתאפשר בעתיד את ניקוי הים השחור וים אזוב ממיליוני מוקשים. כידוע, איראן איבדה שליטה על שדה המוקשים במצר הורמוז, והפכה את הנושא לאתגר בינלאומי מורכב.

עבור נאט"ו מדובר בהוכחה ניצחת לכך שהשקעה ארוכת טווח מייצרת שותף מוביל, ועבור קייב – הוכחה שהצי שלה משתלב באופן קבוע בארכיטקטורת הביטחון האירו-אטלנטית. בעוד רוסיה ממשיכה בתקיפות אכזריות על אוקראינה, הצי האוקראיני מוכיח יכולות מבצעיות שמציבות אותו כשחקן מרכזי בזירה הימית האזורית.

ההישג מגיע בתקופה שבה המתיחות האזורית מגיעה לשיא, כאשר מעצמות עולמיות מתמודדות עם אתגרים ימיים מורכבים. היכולת של אוקראינה לפקד על כוחות נאט"ו מעידה על רמת מקצועיות גבוהה ועל אמון הדדי שנבנה במהלך שנות המלחמה הקשות.