גיאופוליטיקה היא תחום מחקר המתמקד בהשפעת הגורמים הגיאוגרפיים על יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ. התחום בוחן כיצד מיקום גיאוגרפי, משאבי טבע, דמוגרפיה וגורמים נוספים משפיעים על יחסי הכוחות העולמיים ועל קבלת החלטות מדיניות.

בעידן המודרני, הגיאופוליטיקה מושפעת במידה רבה מגורמים טכנולוגיים, כלכליים ודיגיטליים, המשנים את כללי המשחק המסורתיים. סוגיות כמו אבטחת סייבר, שליטה במשאבי אנרגיה, ומאבקי השפעה בין מעצמות עולמיות מעצבות מחדש את המפה הגיאופוליטית העולמית.

שינויי האקלים והמעבר לאנרגיה מתחדשת מייצרים דינמיקה חדשה ביחסים הבינלאומיים, כאשר מדינות נאבקות על משאבים מתכלים ומחפשות דרכים להבטיח את עתידן האנרגטי. במקביל, עליית כוחן של מדינות מתפתחות משנה את מאזן הכוחות העולמי המסורתי.

המזרח התיכון מהווה זירה גיאופוליטית מורכבת במיוחד, בה משתלבים אינטרסים אזוריים ובינלאומיים, מאבקי כוח על משאבים, וסכסוכים היסטוריים. ההתפתחויות באזור משפיעות על יציבות האזור כולו ועל הכלכלה העולמית.