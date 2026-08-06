הפתעה בתא הכפפות: לוכדת הנחשים נדהמה ממה שגילתה | צפו

נהג במדינת קווינסלנד שבאוסטרליה נדהם לגלות נחש פיתון גדול כשהוא פתח את תא הכפפות ברכבו.

בעקבות הגילוי הוזעקה לוכדת הנחשים סאמר מחברת "Sunshine Coast Snake Catchers 24/7", שתיעדה את חילוץ הנחש בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות.

בסרטון נראית סאמר כשהיא שולפת בזהירות את פיתון השטיח החופי, אשר היה מכורבל בתוך תא הכפפות. לדבריה, נראה כי הנחש מצא ברכב מקום חמים ונוח במיוחד.

במהלך החילוץ הבחינה לוכדת הנחשים כי הפיתון סובל מפציעה קלה, ולכן העבירה אותו לבית חולים לחיות בר, שם יקבל טיפול לפני שיוחזר לטבע.