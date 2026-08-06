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הפך לכוכב

לומד ללכת שוב: כיסא גלגלים מאולתר הציל את חייו של גור חתולים פגוע | צפו

ג'לאטו, גור חתולים עם פגיעה בעמוד השדרה, קיבל כיסא גלגלים מודפס בתלת־ממד לאחר שסיפורו התפרסם ברשת

גור חתולים בשם ג'לאטו, שהגיע למקלט לבעלי חיים באוהיו עם פגיעה בעמוד השדרה שהותירה את רגליו האחוריות חלשות מכדי לשאת את משקל גופו, הפך לכוכב רשת לאחר שהצוות בנה עבורו כיסא גלגלים מאולתר מחומרים פשוטים.

כיסא הגלגלים המקורי הורכב על ידי הטכנאית הווטרינרית מלורי סמית' באמצעות סרגלים, מכוניות צעצוע מסוג הוט וילס, קרטון, אזיקונים וסרט הדבקה. התמונות של ג'לאטו עם ההתקן היצירתי זכו לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות.

בעקבות הפרסום הרב קיבל ג'לאטו כיסא גלגלים חדש, שהודפס במדפסת תלת־ממד והותאם במיוחד למידותיו ולצרכיו.

במקלט לבעלי החיים הודו לכל מי ששיתף את סיפורו של החתלתול וכתבו כי התמיכה הציבורית היא שאפשרה את המהלך. "כך נראית קהילה", נמסר. "לא היינו יכולים להגשים זאת בלי כל מי ששיתף את הפרסום המקורי ועזר להפיץ את סיפורו של ג'לאטו. כל שיתוף באמת עושה את ההבדל ומסייע לנו להגיע לאנשים שיכולים לעזור לבעלי חיים כמוהו".

הווטרינרים מקווים כי כיסא הגלגלים החדש יסייע לחזק בהדרגה את רגליו האחוריות של ג'לאטו, כך שבעתיד יוכל לעמוד ואף ללכת בכוחות עצמו.

ארה"בתיעודסרטון ויראליחתולבעלי חיים

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