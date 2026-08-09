החבל מתהדק: המבוקש מספר 1 נמלט באישון לילה

המבוקש מספר 1 נמלט ( צילום: מיליציות טרור )

באישון לילה, כאשר האדמה החלה להיבער מתחת לרגליו, נמלט אכרם אל-כעבי, המזכיר הכללי של המיליציה השיעית הקיצונית "תנועת א-נוג'בא", מסוריה חזרה לעיראק. הטרוריסט הבינלאומי, שעליו הוצב פרס ענק של עשרה מיליון דולר על ידי מחלקת המדינה האמריקאית, הבין שהמרדף אחריו הגיע לנקודת רתיחה והמלכודת עומדת להיסגר.

אל-כעבי, הנאמן עיוורת למשטר האייתוללות באיראן וממומן ישירות על ידי כוח קודס של משמרות המהפכה, ניהל לאורך שנים זרוע טרור רצחנית. המיליציה שלו שלחה אלפי לוחמים לסוריה כדי לתמוך במשטר אסד, ופיקדה על מאות תקיפות קטלניות של כטב"מים וטילי שיוט לעבר בסיסים אמריקאיים, ירדן, סעודיה ומטרות אסטרטגיות בישראל. בין פעולותיו הבולטות: הקמת "חטיבת שחרור הגולן" המאיימת ישירות על גבול הצפון של ישראל.

10 מיליון דולר פרס ( צילום: משרד החוץ של ארה"ב )

נפילת אסד הפכה את סוריה למלכודת מוות יחפנים מול טנקים מזהב: איך החות'ים משפילים את סעודיה בשידור חי? דני שפיץ | 09.08.26 נפילת משטר אסד בדצמבר 2024 וניקוי סוריה בידי הממשל החדש הפכו את המדינה למלכודת מוות עבור אל-כעבי ואנשיו. הממשל המעברי בראשות אחמד א-שרע, שעלה לשלטון לאחר קריסת אסד, פועל באגרסיביות מוחלטת לחסימת ציר ההברחות האיראני וסגירת הגבולות בפני משלוחי הטרור. כפי שדווח בכיכר השבת, סוריה אף העבירה אזהרה חד-משמעית לעיראק כי כל מתקפה שתצא משטחה לעבר שטח סוריה תיענה באש מיידית. תחת שלטונו של אסד, אזור אל-בוכמאל ואל-קאים היווה את עורק החיים המרכזי של איראן להעברת נשק ולוחמים דרך עיראק לסוריה וללבנון. הממשל החדש חתך את הציר הזה, והותיר את המיליציות הפרו-איראניות מבודדות ופגיעות. המיליציות הגיבו באיומים בוטים, אך הממשל הסורי לא נרתע והציב כוחות ענקיים לאורך הגבול.

נשיא סוריה ( צילום: תקשורת סורית )

המיליציה בנקודת שפל קשה

כיום, הארגון של אל-כעבי ניצב בנקודת השפל הקשה ביותר בתולדותיו. ממשלת עיראק מציבה דד-ליין נוקשה של סוף ספטמבר 2026 לפירוק כל המיליציות החמושות והשבת מונופול הנשק לידי המדינה. אל-כעבי, לעומת זאת, מסרב בתוקף להתפרק מנשקו ומכוחותיו.

המיליציה מוקפת באיומים מבצעיים כבדים מכל עבר. תקיפה משותפת חסרת תקדים של ארה"ב וסעודיה ב-29 ביולי 2026 פגעה קשות במפקדות, מחסני נשק ואתרי לוגיסטיקה של אל-חשד א-שעבי והמיליציות הפרו-איראניות. כפי שדווח בכיכר, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית.

פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, - צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, | צילום: צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s 10 10 0:00 / 1:13

מצוד בינלאומי הדוק

אל-כעבי וחבורתו נמצאים תחת מצוד בינלאומי הדוק של הקואליציה ומתקפות אוויריות משולבות. הפרס העצום של עשרה מיליון דולר שהציבה מחלקת המדינה האמריקאית על ראשו הופך אותו ליעד מבוקש במיוחד. המיליציה ממשיכה להילחם על הישרדותה הפוליטית והפיזית בתוך עיראק המתפוררת, אך הסיכויים להמשך קיומה מצטמצמים עם כל יום שעובר.

הבריחה של אל-כעבי מסוריה מסמלת את קריסת הציר האיראני באזור ואת החולשה הגוברת של המיליציות השיעיות. בעוד ממשלת עיראק מתכוננת לאכוף את הדד-ליין לפירוק המיליציות, נותר לראות האם אל-כעבי יצליח להימלט גם הפעם, או שהמלכודת סוף סוף תיסגר עליו.