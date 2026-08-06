כישלון מהדהד נגד איראן: ראש המוסד הדיח ראשי אגפים

רעידת אדמה חסרת תקדים מטלטלת את הקהילה המודיעינית: ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, רומן גופמן, הורה על הדחתם המיידית של ראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן מתפקידיהם הרגישים. המהלך הדרמטי מגיע על רקע הכישלון בניסיון להביא להפלת משטר האייתוללות בטהראן, ומעורר גלי ביקורת סוערים במערכת הביטחון.

על פי הפרסום הראשון בחדשות 12, השניים צפויים להישאר בשורות הארגון, והמהלך תואם לכאורה עם בכירים נוספים. אולם מאחורי הקלעים, גורמים המעורים בפרטים מותחים ביקורת קשה ומטיחים האשמות חמורות בלשכת ראש המוסד.

האשמות כבדות: 'מעשה פחדני'

לדברי גורמים בקהילת המודיעין, גופמן – שכיהן בעבר כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ודחף בעצמו לתוכנית הגרנדיוזית להחלפת השלטון באיראן – ביצע את ההדחות כדי להרחיק את האחריות מנתניהו לאחר שהתוכנית לא יצאה אל הפועל.

מבקרים בארגון כינו את הצעד "מעשה פחדני" המהווה חוסר גיבוי בוטה לאנשי המקצוע שמסרו את נפשם. לטענתם, התוכנית קרסה לא בשל מחדל של המוסד, אלא משום שלא קיבלה את האישור הסופי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

יצוין כי אחד המודחים, ראש מנהלת המודיעין, שירת 22 שנה במוסד ופעל בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים. הוא פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך, ועל הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הוא היה מועמדו של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לרשת את תפקידו.

סדרת זעזועים במוסד

האירוע הדרמטי מצטרף לשורת זעזועים עמוקים במוסד מאז כניסתו של גופמן לתפקיד. בין המהלכים הבולטים: הדחת ראש אגף ההשפעה ופתיחה בתחקירים מקיפים חדשים סביב מחדלי העבר והתנהלות הארגון.

במקביל, הרוחות סוערות סביב חשיפות ה"ניו יורק טיימס" על ההבטחות הדרמטיות שהובאו בפני הדרג המדיני על יכולת לעורר התקוממות עממית מהירה בטהראן. דיווחים אלו נדחו בתוקף על ידי גורמים אחרים בארגון, שהבהירו כי הערכות המצב הצביעו על תהליכים מורכבים וארוכים בהרבה.

גופמן הודיע לראש הממשלה נתניהו כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון, כחלק מעיצוב צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני המוסד בשנים הקרובות.

רקע: התוכנית שקרסה

התוכנית להפלת משטר האייתוללות באיראן הייתה אחת מהיוזמות המשמעותיות ביותר של המוסד בחצי השנה האחרונה. על פי הדיווחים, המודח היה האיש שדחף בעוצמה חסרת תקדים את המאמץ הזה, כשהוא עומד בראש אגף ההשפעה שפיתח במיוחד לצורך כך.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, ראש המוסד הקודם דדי ברנע סיים את כהונתו בתחילת השנה ומונה לאחרונה לנשיא הגלובלי ויו"ר דירקטוריון של חברת Ondas Defense האמריקאית.

המהלכים הדרמטיים במוסד מתרחשים על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ומאמצים אמריקאיים להגיע להסכם עם טהראן. כפי שפורסם, קיימת סבירות של חצי-חצי שארצות הברית ואיראן יגיעו להסכם בימים הקרובים, אך משמרות המהפכה האיראניות יצטרכו לאשר כל הסכם כזה.