מתחת לרדאר: איטליה פרסה מאות לוחמים מול איראן

הקומנדו של חיל הים האיטלקי - משרד הביטחון איטליה הקומנדו של חיל הים האיטלקי | צילום: משרד הביטחון איטליה 10 10 0:00 / 0:38

מתחת לאפם של האזרחים ובחשאיות מוחלטת, רקמה ממשלת איטליה מבצע צבאי חסר תקדים במרחב המפרץ הפרסי. החל מחודש מרץ 2026, פרסה רומא כוח לוחם משמעותי במדינות המפרץ כתגובה לגל מתקפות איראניות קטלניות שפקדו את האזור. החשיפה הדרמטית של המבצע בסוף יולי 2026 הציתה סערה פוליטית ענקית בפרלמנט האיטלקי.

על פי הדיווחים שהתפרסמו בכלי תקשורת זרים, הכוח האיטלקי שנפרס בשטח מונה בין 400 ל-700 לוחמים ואנשי קבע. המבצע הוקם בעקבות פנייה דחופה מצד בעלות הברית המארחות, שביקשו סיוע להגנה על נתיבי המסחר, מתקני האנרגיה ואנשי הסגל המערביים מפני התקפות איראניות חוזרות.

חיל האוויר של איטליה ( צילום: משרד הביטחון של איטליה )

שתי זרועות מבצעיות קריטיות נתקעו הפוכים באוויר: תקלה חריגה הפכה מתקן שעשועים לסיוט | צפו אריה רוזן | 06.08.26 במהירות של 8,700 קמ"ש: הטיל של אילון מאסק התנגש בירח אריה רוזן | 06.08.26 הכוח האיטלקי מחולק לשתי זרועות מבצעיות עיקריות. כוח המשימה האווירי כולל ארבעה מטוסי קרב מסוג יורופייטר טייפון המוצבים בבסיס "המלך פהד" באל-טאיף שבערב הסעודית. לצד מטוסי הקרב פועלים מטוס התרעה והבקרה מתקדם מדגם E-550A ומטוסי תובלה לוגיסטיים המאפשרים המשכיות מבצעית. מנגד, כוח המשימה הקרקעי מציב סוללות הגנה ארוכות-טווח מסוג SAMP/T, מערכות נ"מ מתקדמות מסוג Skynex להשמדת כטב"מים בגובה נמוך, ומערכי מכ"ם ארוכי טווח בכווית, סעודיה ובחריין. מערך זה מייצר תמונה אווירית הרמטית של המרחב כולו. הרקע למבצע הוא גל התקיפות האיראניות שפקד את מדינות המפרץ בחודשים האחרונים. כפי שדיווח כיכר השבת, איראן ביצעה התקפות חוזרות ונשנות נגד שטחי כווית ובחריין, שגרמו לנזק כבד למערכות החשמל והמים. קטאר אף הוציאה הודעה חריפה בה גינתה את ההתקפות כ"הפרה בוטה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית".

תקיפות באיראן, אילסוטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

סערה פוליטית ברומא

החשיפה הדרמטית של המבצע בסוף חודש יולי 2026 הציתה מיד סערה פוליטית ענקית בפרלמנט האיטלקי. מפלגות האופוזיציה מהמרכז-שמאל תקפו בחריפות את ממשלתה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני, והאשימו אותה בפריסת כוחות לוחמים במדינה זרה ללא אישור פרלמנטרי מפורש כנדרש בחוק.

שר הביטחון גואידו קרוזטו הדף את ההאשמות בתוקף, וטען כי המהלך הוצג בשקיפות בדיונים קודמים ואף פורסם באתר המשרד. עם זאת, חברי האופוזיציה טוענים כי לא ניתן אישור מפורש לפריסה צבאית בהיקף כזה, וכי הממשלה פעלה בעקיפין את הפרלמנט.

המבצע האיטלקי מצטרף למאמצים אזוריים נרחבים להתמודדות עם האיום האיראני. כפי שחשף כיכר השבת, גם מצרים הגבירה את מעורבותה הצבאית באזור, כאשר מטוס תובלה טורקי כבד נחת בבסיס צבאי מצרי ופרק כטב"מי תקיפה עוצמתיים ומתקדמים. המהלך מסמן את הפיכתה של טורקיה לספקית הנשק המרכזית של קהיר.

המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה להסלים, כאשר ארצות הברית מפעילה לחץ דיפלומטי וצבאי כבד על איראן. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בריאיון לאקסיוס כי הוא ערוך לנקוט בצעדים לוחמניים חריפים אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו, תוך שהוא מזהיר כי "לא נשאר הרבה זמן".

בכך מצטרפת איטליה לשחקניות נוספות כמו ישראל ומצרים, שפעלו אף הן לתגבור מערכי ההגנה והביטחון במדינות המפרץ לנוכח האיומים המתגברים. המבצע החשאי מעיד על החשש העמוק של מדינות המערב מפני הסלמה נוספת באזור, ועל הנכונות לפעול בחשאי כדי להגן על אינטרסים אסטרטגיים קריטיים.