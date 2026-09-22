 דלג לתוכן הראשי
השפלה סעודית

מארב קטלני בתימן: הפלת ה-F-15 שמשגעת את מומחי התעופה בעולם

מטוס הקרב המתקדם נפל בשטח תימן, והחות'ים הציגו תיעוד של שרידי המטוס | מומחי תעופה בעולם מצביעים על מערך הגנה אווירית מבוזר, חיישנים פסיביים וטילים מתוצרת איראנית (חדשות בעולם)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מארב קטלני בתימן: הפלת ה-F-15 שמשגעת את מומחי התעופה בעולם (צילום: רשתות ערביות )

האירוע שהתרחש בשמי מחוז מאריב ב ב־16 בספטמבר ממשיך לעורר עניין רב בעולם הביטחוני: טענו כי הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 באמצעות טיל קרקע־אוויר.

בתיעוד שפרסמו נראים שרידי המטוס, ובהם חלק מזנב הנושא את הסימון הסעודי. חברת המחקר הביטחונית ג'יינס זיהתה את המטוס כ־F-15SA, הגרסה הסעודית המתקדמת של מטוס הקרב.

החות'ים טענו כי המטוס הופל באמצעות טיל קרקע־אוויר "מתוצרת מקומית", אך לא מסרו איזה טיל שוגר לעברו. לדבריהם, לאחר ההפלה הגיעו לאזור מטוסי F-15 נוספים ומטוסי טייפון כדי לאתר את שרידי המטוס, וגם אותם הצליחו להרחיק. הטענה האחרונה לא אומתה באופן עצמאי.

מארב קטלני בתימן: הפלת ה-F-15 שמשגעת את מומחי התעופה בעולם
מארב קטלני בתימן: הפלת ה-F-15 שמשגעת את מומחי התעופה בעולם (צילום: רשתות ערביות )

גם רשת CNN נמנעה מלקבוע בוודאות כי מדובר בהפלת המטוס. הרשת לא הצליחה לאמת את הסרטון באופן עצמאי, אך האנליסט הצבאי שלה סידריק לייטון אמר כי התיעוד נראה אמין והסימונים מתאימים למטוס סעודי. האדמירל בדימוס ג'יימס סטברידיס הוסיף כי אם אכן מדובר בהפלה, הדבר עשוי להעיד על התפתחות יכולותיהם של החות'ים.

באתר The War Zone ציינו כי בתיעוד נראים לכאורה חיישני אינפרה־אדום ומערכות תצפית תרמיות, שכבר זוהו במערכי ההגנה האווירית של החות'ים. מערכות אלה יכולות לעקוב אחר מטוסים באופן פסיבי, ללא הפעלת מכ"ם, ולהקשות על הטייס לזהות שהוא נמצא במעקב.

לפי ג'יינס, אם ההפלה תאושר, מדובר באובדן הקרבי הראשון של מטוס F-15SA "אדוונסד איגל" סעודי. מאפיינים שנראו בתיעוד מתאימים, לפי הניתוח, לגרסה הסעודית המתקדמת.

הבזים הסועדים במסר חריף
הבזים הסועדים במסר חריף (צילום: צבא סעודיה)

לדברי מומחה ההגנה האווירית דניאל בכמט, ההפלה אינה מפתיעה, והוא מעריך כי החות'ים מפעילים מערך המבוסס בחלקו על מערכות איראניות מתקדמות. לדבריו, התרחיש האפשרי הוא שעמדת תצפית מוסתרת זיהתה את המטוס באמצעות מצלמה תרמית והעבירה את המידע למשגר נסתר.

בכמט העלה אפשרות שהטיל קיבל הנחיית מכ"ם חצי־אקטיבית, בעוד המטוס זיהה את האיום וניסה להתחמק באמצעות שחרור מוץ ותמרון חד. לפי משך התמרון, הוא מעריך כי הטיל שוגר מטווח של כ־15 עד 30 קילומטרים.

לדבריו, היתרון של השיטה החות'ית אינו ביכולת להתמודד עם כל גיחה, אלא ביכולת להישאר מוסתרת, להמתין להזדמנות ולנסות להפתיע גם מטוס מתקדם. הוא מציין כי איום דומה מוכר גם למטוסים ישראליים שפעלו בלבנון, בסוריה ובתימן, ולכן נדרשת דריכות גבוהה גם מול מערכי הגנה אווירית מוסתרים.
איראןסעודיהתימןחות'יםהגנה אוויריתF-15
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר