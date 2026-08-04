פאניקה בפנטגון: פקודה חשאית נגד משמרות המהפכה

לוחמים אמריקאים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

כאשר מכונת המלחמה האדירה ביותר בעולם נתקלת בקיר אטום, הפאניקה השקטה בפנטגון הופכת להוראה בלתי נתפסת. מאחורי דלתיים סגורות, בלב פיקוד המרכז של ארה"ב, יוצאת לדרך פנייה חסרת תקדים שמטלטלת את קהילת המודיעין האמריקנית.

כפי שחשפה רשת CNN, בכיר בפיקוד המרכז (CENTCOM) שיגר אימייל חריג לקבוצת אנליסטים נרחבת, שבו דרש למצוא "דרכים חדשות, חדשניות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את איראן". המהלך, שנעשה בשיטת "חכמת המונים" פנים-צבאית, מעיד יותר מכל על המבוי הסתום שאליו הגיעו הסנקציות הכלכליות והתקיפות האוויריות הממושכות. הפנייה החריגה מגיעה לאחר שבועות של תקיפות אמריקניות נרחבות במטרות איראניות. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, פיקוד המרכז השלים בימים האחרונים סבבי תקיפות נגד יכולות ימיות ומערכות הגנה אווירית איראניות, כאשר למעלה מ-50 אלף חיילים אמריקניים דרוכים באזור. הדילמות הקשות על שולחן הנשיא שורד הטבח בבארי שאיבד את אשתו ובנו קיבל הצעת שיריון בליכוד - כך הוא ענה יוני גבאי | 03.08.26 החלטה חריגה: השופט יצחק עמית שחרר איש חיל האוויר שסייע לאיראן יוני גבאי ודניאל הרץ | 03.08.26 הדרג הצבאי בחן שורה של חלופות מורכבות, שכל אחת מהן מציבה מכשולים עצומים בפני ההנהגה בוושינגטון. תוכניות כמו "הר המקוש" הוכנו בקפידה לתקיפת מתקני הגרעין המבוצרים, אך מומחים מזהירים כי מתקנים קבורים עמוק באדמה ישרדו פצצות קונבנציונליות. רעיונות למבצע קרקעי מוגבל, כגון כיבוש האי חארג' או השתלטות על מאגרי אורניום, נדחו בשל הסיכון להסתבך במלחמה קרקעית ממושכת נוספת. התלבטות סביב פגיעה בתשתיות אזרחיות, כמו גשרים ומפעלי מים, נפסלה מחשש פוליטי ומוסרי לנפגעים אזרחיים חפים מפשע. בימים האחרונים הגבירה ארצות הברית את נוכחותה הצבאית באזור. כפי שחשפנו, וושינגטון העבירה למזרח התיכון מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16CJ בלוק 50, המצוידים במערכות ייחודיות להשמדת מכ"מים וסוללות הגנה אווירית, במטרה ליצור מסדרון חדירה אווירי עמוק לתוך שטחה של איראן.

מטוסי הקרב של ארה"ב - צילום: סנטקום צבא ארה"ב מטוסי הקרב של ארה"ב | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:35

המחיר האנושי והאסטרטגי

המערכה הצבאית כבר גבתה מחיר כבד. כפי שדיווח הפנטגון, ארבעה חיילים אמריקניים נהרגו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", ביניהם סגן משנה טיילר ג'יימס פיאהן בן 25 וטוראית איזבלה גונזלס בת 19. המתקפה האיראנית בירדן הותירה גם פצועים קשים, כאשר חייל אחד מת מפצעיו לאחר מספר ימים.

דובר פיקוד המרכז הגן על המהלך והבהיר כי מפקד הפיקוד נוהג להתייעץ במישרין עם אנשיו ללא תלות בדרגה. עם זאת, הדרישה החריגה משקפת את רצונו של הנשיא טראמפ להגיע לתוצאה מוחצת ולהביא את טהראן לשולחן המשא ומתן בתנאים אמריקניים, מבלי להיגרר לעימות אזורי כולל שיבעיר את המזרח התיכון כולו.

התקיפות האמריקניות ממשיכות ללא הפסקה. בלילה ה-12 ברציפות, כוחות פיקוד המרכז תקפו מטרות צבאיות באיראן, כאשר בין היעדים שהותקפו: יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. המטרה המוצהרת: לשחוק ולפגוע ביכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

המשמעות האסטרטגית

הפנייה החריגה של פיקוד המרכז לאנליסטים מעידה על משבר אסטרטגי עמוק. למרות העוצמה הצבאית האדירה והתקיפות הנרחבות, וושינגטון מתקשה למצוא מנוף יעיל שיכפה על טהראן לשנות את התנהגותה מבלי להסתכן בהסלמה בלתי נשלטת.

המגבלות הצבאיות והפוליטיות מצטרפות למציאות מורכבת בשטח. כפי שעולה מהדיווחים, מדינות כמו מצרים וירדן בחרו שלא להצטרף לעימות הישיר מול איראן, תוך שמירה על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים. הסירוב של שחקנים אזוריים מרכזיים להשתתף במערכה מצמצם את האופציות האמריקניות ומגביר את הלחץ למצוא פתרונות יצירתיים.

בינתיים, איראן ממשיכה לקדם את תוכניותיה האסטרטגיות. על פי הערכות מודיעין אמריקניות, המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראס נפץ גרעיני, תוך ניצול תנאי המלחמה והכאוס האזורי. טהראן פעלה בחודשים האחרונים להעביר אלפי צנטריפוגות רגישות אל תוך המתחם התת-קרקעי המבוצר "הר המקוש", שחמק עד כה מהתקיפות הישראליות והאמריקניות.

הפנייה החריגה של פיקוד המרכז לאנליסטים מסמנת נקודת מפנה במערכה האמריקנית מול איראן. השאלה המרכזית שעומדת כעת על הפרק: האם תימצא הדרך היצירתית שתאפשר לוושינגטון להשיג את מטרותיה מבלי להיגרר למלחמה כוללת, או שהמבוי הסתום יוביל להסלמה נוספת שתשנה את פני המזרח התיכון.