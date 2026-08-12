אסטרטגיה איראנית מתוכננת של שיגור נחילי כטב"מים וטילים במטרה להציף את מערכות ההגנה ולכלות את תחמושת המיירטים היקרה של ארה"ב, מצליחה לאתגר את הצבא האמריקאי.

לפי דיווח בניו יורק טיימס, טהרן משלבת טילים בעלי יכולת שינוי מסלול פתאומי יחד עם נחילי כטב"מים, דבר שמאלץ את כוחות ארה"ב לשרוף כמות עצומה של טילי פטריוט במטרה לבלום את ההתקפות.

הטקטיקה הזו הגיעה לשיאה במתקפה בת חמישה ימים על שלושה בסיסים בירדן, בהם בסיס מואפק אל-סלטי. ביום החמישי לשיגורים האינטנסיביים, ב-17 ביולי, הצליח טיל איראני לחדור את מערכי ההגנה ולפגוע במבנים יבילים, תוך שהוא הורג שלושה חיילים אמריקאים, פוצע מעל 100 נוספים וגורם נזק למטוסים. מזכיר המדינה מרקו רוביו התייחס לאירוע ואמר כי "ירינו כמעט את כל הטילים, אחד דלף דרך."

השחיקה במלאי האמריקאי הפכה לקריטית, כאשר לפי גורמים מעורים, ארה"ב ירתה מעל 1,500 טילי פטריוט מתחילת המלחמה ונותרו בידיה פחות מ-1,700 מיירטים בלבד, בעוד שכל שנת 2025 יוצרו כ-600 מיירטים בלבד. ביום אחד בלבד של לחימה בירדן שיגרו הכוחות כ-50 מיירטי פטריוט, בעלות של כ-4 מיליון דולר ליחידה.

סת' ג' ג'ונס מ-CSIS הסביר כי "האיראנים הופכים את זה לקשה יותר עבור ההגנה האווירית כאשר יש לך טווח של טילים וכטב"מים שגם יחד נכנסים. הם מנצלים באופן יעיל את הטקטיקה הרוסית, כדי להקשות על ההגנה ברחבי המפרץ."

יכולות האיתור והפגיעה של נחילי הכטב"מים הוכחו גם באפריל, כאשר איראן השתמשה בהם כדי לאתר מטוס קרב אמריקאי מסוג F-15E בדרום איראן. הכטב"מים סיפקו מטרות מדויקות, מיקום ומהירות, והביאו להפלת המטוס בטיל כתף לאחר שהמערכות סיפקו חצי שנייה בלבד של אזהרה. האירוע הוביל את הנשיא טראמפ להכריז על הפוגה זמנית בלחימה כדי להתאים את הטקטיקה האמריקאית.

על אף הצהרת שר הביטחון פיט הגסת' באפריל כי תוכנית הטילים האיראנית "הושמדה תפקודית", איראן שיקמה אתרים תת-קרקעיים, שיתקה את השיט במצר הורמוז, והעבירה רכיבים מתוכנית הגרעין לבונקר תת-קרקעי בעומק של מעל 300 רגל המכונה "הר המכוש". פרופסור ואלי נסר מבית הספר לג'ונס הופקינס ציין כי "איפה הם? זה לא כאילו הם יושבים במקום שאתה יכול להפציץ אותם. אתה לא מוצא אותם."

הדלדול במלאי והרחבת הלחימה באמצעות החות'ים בתימן והמיליציות בעיראק הובילו להשלכות מדיניות, כאשר הנשיא טראמפ עצר תקיפות מתוכננות בעקבות אזהרות מיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ומנהיגי המפרץ מפני פגיעה איראנית בתשתיות אנרגיה.

מנגד, בוושינגטון מנסים לשדר עסקים כרגיל. דובר הפנטגון שון פרנל מסר כי "הטענות על מחסור בתחמושת אמריקאית הן שקריות. כאשר תקשורת הפייק ניוז מנפחת את השקרים הללו באופן חסר אחריות, התוצאה בעולם האמיתי ברורה: האויבים שלנו מקבלים תעוזה להתגרות - או לתקוף - כוחות אמריקאיים."