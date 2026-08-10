"תקרעו את העולם": הזעקה המטלטלת של משפחת הלוחם שנפצע קשה

רס״ן (מיל׳) הראל בירנשטוק הי״ד ורס״ם (מיל׳) תמיר וקנין הי״ד ( צילום: דובר צה"ל )

צוותים רפואיים במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה מנהלים קרב עיקש על חייו של דולב, בן 26 מכרמיאל, שנפצע באורח קשה במהלך קרב עקוב מדם בדרום לבנון. כך דווח היום (שני) בערוץ 14.

לפי הדיווח, הלוחם מאושפז כעת במחלקה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם, ובני משפחתו השוהים לצד מיטתו מאז שעות הפציעה פונים בקריאה נרגשת לציבור להתפלל לרפואתו השלמה של דולב בן עטרה. האירוע המבצעי הקשה התרחש במהלך פעילות של לוחמי גדוד המילואים 2855 בחטיבת הצנחנים בכפר מג'דל זון שבשטח לבנון, במרחק של כשישה עד שמונה קילומטרים מגבול הצפון. הכוח נכנס לסרוק מבנה במסגרת משימות טיהור ומרחב אבטחה, אולם המבנה התברר כממולכד והופעל בו מטען חבלה עוצמתי. כתוצאה מהפיצוץ הקשה קרס חלק מהמבנה על הכוח. מהפיצוץ העז נהרגו במקום מפקד הפלוגה, רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ז"ל, והחובש הקרבי, רס"ם במיל' תמיר וקנין ז"ל. ארבעה לוחמים נוספים מאותו הכוח נפצעו באורח קשה, ובהם דולב. מיד לאחר האירוע הוזנקו למקום כוחות חילוץ והרפואה של פיקוד הצפון וחיל האוויר, אשר פעלו תחת תנאי שטח מורכבים ותחת אש בכדי לפנות את הפעילים והנפגעים במהירות האפשרית במסוקים אל בתי החולים בארץ. הנה למה החרדים לא מתגייסים: צה"ל גזר את דינם של הלוחמים שסירבו לעלות עם אישה קובי ישראל | 19:55 'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותים קובי ישראל | 09:23 עם הגעתו של דולב לבית החולים רמב"ם, הוא הוכנס מיידית לסדרת טיפולים רפואיים מצילים חיים, ומאז שומרים הרופאים על הגדרת מצבו כקשה ויציב אך קריטי. הידיעה על פציעתו היכתה בתדהמה ודאגה עמוקה את תושבי כרמיאל ומכריו של הלוחם, שמלווים את המשפחה מרחוק ומקווים לבשורות טובות ממיטת הטיפול נמרץ.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

התקרית הקטלנית התרחשה על רקע הסלמה בגבול הצפון בימים האחרונים. כזכור, בצה"ל ביקשו להגיב בעוצמה רבה יותר למה שהוגדר כהפרה בוטה של הסכמי הפסקת האש, אולם על פי דיווח בעיתון נידאא' אל-וטן הלבנוני, ארה"ב "הצליחה להגביל את התגובה הישראלית ולמנוע מהמצב בשטח לפגוע בהתקדמות בשולחן המשא ומתן".

ברחבי הארץ ובעיר הולדתו ממשיכים להתפלל לשלומם של כלל הפצועים מהתקרית ולרפואתם המהירה של לוחמי צה"ל המחרפים את נפשם בגבול הצפון. המשפחה מבקשת מהציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של דולב בן עטרה.