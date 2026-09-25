מיליארד דולר נחסם: כך ניתקה ישראל את עורק הכסף של חמאס

מערכת הביטחון מסכמת הישג משמעתי במלחמה נגד תשתיות המימון של ארגון הטרור חמאס: לאורך תקופת הלחימה חוסלו 16 פעילים כלכליים מרכזיים שהיו אחראים על העברת כספים ומימון הפעילות הצבאית של הארגון. סך הכספים שניהלו המחבלים שחוסלו עבור הזרוע הצבאית בעזה נאמד בשווי של מעל מיליארד דולר.

הכספים הועברו באמצעות רשת מסועפת של עשרות חלפנים שפעלו הן בטורקיה והן בתוך רצועת עזה. הפעולות המבצעיות של צה"ל ושב"כ לפגיעה ברשת זו פגעו משמעותית ביכולתו של חמאס לקיים פעילות צבאית תקינה, על פי הנמסר ממערכת הביטחון.

בין הבכירים שחוסלו נמנים אבראהים אבו שמאלה, שכיהן כאחראי הכספים בזרוע הצבאית של חמאס, ומחמד אבו עלואן, שחוסל בשבוע שעבר והיה אחראי על כספי הזרוע המדינית של הארגון. על פי הודעת דובר צה"ל ודוברות שב"כ, אבו עלואן החל את פעילותו בארגון לפני כעשור והיה אמון על תקצוב כלל המערכים של חמאס.

בנוסף, חוסלו ראשי התשתיות האחראים על ניהול קיזוז הכספים, קבלתם ומסירתם, ובהם: ח'צ'ר ג'מאצי, איהאב כריזם וחסין קדרה. קדרה שימש כראש התשתית והפעיל יחד עם מחמד פרא ומחבלים נוספים רשת מורכבת ומתוחכמת של בלדרים וחלפנים. על פי הפרטים שנמסרו מדובר צה"ל, הרשת כללה עשרות בלדרים וחלפנים שפעלו בטורקיה וברצועת עזה, והעבירו כספים במזומן ובערוצים חלופיים כדי לעקוף את המערכות הבנקאיות והפיקוח הבינלאומי.

כספי הטרור שנוטרלו שימשו את חמאס למספר מטרות מרכזיות: תשלום משכורות למחבלי הארגון, התעצמות ורכישת אמצעי לחימה, שיקום תשתיות טרור וקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בתקופה האחרונה, ובפרט לאחר כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, המשיך ארגון הטרור לשלם משכורות למחבליו ולממן פעילות צבאית, תוך הפרה בוטה של ההסכם.

צה"ל ושב"כ מבהירים כי כל מי שלוקח חלק ישיר במנגנוני המימון של הפעילות הצבאית של חמאס נחשב ליעד לחיסול. מערכת הביטחון תמשיך לפעול בנחישות כדי לתקוף ולסכל כל גורם הממשיך להיות אחראי על העברות כספים המאפשרות את המשך הטרור.

במקביל, צה"ל ושב"כ קוראים לתושבי רצועת עזה להיות ערים לסכנה. על פי האזהרה שפורסמה, קיימים גורמים נוספים הפועלים באזור אשר ממשיכים לעסוק במאמצי מימון, העברות כספים וקידום הפעילות הצבאית של חמאס, ובכך ממשיכים לסכן את חייהם של התושבים. כוחות הביטחון נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול להסרת כל איום ביטחוני.