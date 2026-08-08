תיעוד המכות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מערבית לחברון
חייל תועד מניח את ברכו על פלסטיני שרוע על הקרקע - בצה"ל מתחקרים | צפו
דובר צה"ל התייחס הערב (מוצאי שבת) לתיעוד מהכפר אידנא שממערב לחברון, שבו נראים ישראלים מכים פלסטיני וחייל מניח את ברכו על בטנו בעודו על הקרקע | בצה"ל מסרו כי הכוחות הוקפצו למקום בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, וכי האירוע והתנהלות הכוחות נמצאים בתחקור | צפו בתיעוד (צבא)
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