כיכר השבת
מערבית לחברון

חייל תועד מניח את ברכו על פלסטיני שרוע על הקרקע - בצה"ל מתחקרים | צפו

דובר צה"ל התייחס הערב (מוצאי שבת) לתיעוד מהכפר אידנא שממערב לחברון, שבו נראים ישראלים מכים פלסטיני וחייל מניח את ברכו על בטנו בעודו על הקרקע | בצה"ל מסרו כי הכוחות הוקפצו למקום בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, וכי האירוע והתנהלות הכוחות נמצאים בתחקור | צפו בתיעוד (צבא)

14תגובות
תיעוד המכות
תיעוד המכות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
צה"לחברון
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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12
כשבהפגנות של הפלג ראיתי דברי הרבה יותר חמורים ואת אפחד זה לא מענין, פתאום שזה פליסטיני כל המדינה נרעשת.
חרדי
11
כמה צער שככה עוקבים אחרי החיילים הצדיקים שלנו. כאילו הם האויב ! "שוכחים" מול מי הם מתמודדים
נמאס
10
למה לפרסם את זה ??????????????? למה להכפיש את החיילים שלנו ?????? רוצים שייהו חנונים
אמא
9
מה רוצה. דובר צה’’ל שישתלטו עליו עם גלידה. ביד . היושבים למעלה איבדו כל כוון. ניתן לפלסטינים להרוג בנו ונעמוד ונחייך? די עם השטויות. האלו , במלחמה. או שאתה. הורג או נהרג !
בני
8
לא הבנתי מה היה אמור להיות אחרת
ישראל
7
אני מקווה שהכוונה היא למה הוא מתייחס אליו מדי בעדינות
אורי
נכוןןןןן
רמי
6
שם את הברך איך אומר ירון מגל אוי יוי יוי שהשוטרים פירקו מכות את החרדים אף אחד לא תחקר ועל זה כן?בושה !!
אלי
"ינון מגל" לא ירון
נועם
5
מעניין מה היה לפנייייי
מירו
4
כמה עיוות, החייל לבד הוא שם עליו רגל שלא יברח ועורך עליו חיפוש לא הבנתי את הבעיה??? תתביישו על הככפשה הזו!!!
יצחק
3
המדינה הזאת מטורללת לגמרי , חייל עושה תפקידו , בטח זה איזה מחבל , בטוח עשה משהו! בושה וחרפה! ככה להתנהג לחיילים שלנו,ועוד מתחננים שיתגייסו לצבא!!! בשביל מה??? בשביל שיחקרו אותם על מילוי תפקידם ? משוגעים!! אין לנו על מי לסמוך רק על השם!
בת מלך

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