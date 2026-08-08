מערבית לחברון חייל תועד מניח את ברכו על פלסטיני שרוע על הקרקע - בצה"ל מתחקרים | צפו דובר צה"ל התייחס הערב (מוצאי שבת) לתיעוד מהכפר אידנא שממערב לחברון, שבו נראים ישראלים מכים פלסטיני וחייל מניח את ברכו על בטנו בעודו על הקרקע | בצה"ל מסרו כי הכוחות הוקפצו למקום בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, וכי האירוע והתנהלות הכוחות נמצאים בתחקור | צפו בתיעוד (צבא)

דה דוד הכהן כיכר השבת | כ"ה באב | 08.08.26