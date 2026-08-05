יובל עזרא ובניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיבל אתמול (שלישי) את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע לפני כשבוע וחצי ביום שישי (24 ביולי 2026) בפאתי הכפר תל שבחטיבת שומרון, שבו נפלו מפקד סוללה בגדוד 411, רב-סרן יובל עזרא ז"ל ולוחם ההגנה המרחבית, סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, וכן נפצעו רכז הביטחון של היישוב חוות גלעד ואזרחים נוספים מזריקות אבנים.

התחקיר הוצג לרמטכ"ל על-ידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר. התחקיר העלה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון כנדרש. כמה שעות לפני שיצאו המטיילים לדרך התקבל בחטיבת שומרון מידע מקדים, ונעשו ניסיונות לקבל פרטים על הטיול. יצוין כי כל שבוע מתנהלים בגזרת יהודה ושומרון עשרות רבות של טיולים. הטיול בסוף שבוע שעבר היה לא מתואם ולא מוכר לצה"ל. בעקבת כך צה"ל קורא לכל מי שרוצה לטייל בגזרה לפנות בתהליך סדור לצבא ולקבל מענה בהתאם. 12 ק"מ מישראל: ארסנל טילי גראד נחשף בסוריה דוד הכהן וב. ניסני | 04.08.26 האירוע הזה קורה כשבוע לאחר שריפה משמעותית בגזרה שבמסגרתה פונה כל היישוב "חוות גלעד". חוקרי שריפות קבעו שלא היה מדובר בהצתה מכוונת, אך היא הובילה לשבוע מתוח בגזרה. ביום חמישי שלפני האירוע נעשה ניסיון של מחבלים להצית באופן מכוון שדות באיזור בית פוריק והם דוקרים ופוצעים באופן קשה ישראלי שעסק בכיבוי השריפה לפני שמנוטרלים ונהרגים. ביום חמישי מתרחש גם אירוע דקירה נוסף בסמוך ליישוב גנים שבסופו המחבל מחוסל על ידי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים. בשעה 5:30 בבוקר, הטיול יוצא מאזור "הר ברכה", עולה לכיוון כפר תל ויורד לעבר היישוב חוות גלעד. הטיול כולל עשרות מטיילים בכל הגילאים והמסלול שלו עובר גם בשטחי B וגם בשטחי A ללא היכרות של כוחות צה"ל. בשעה 7:27, מתקבלת אינדיקציה לאירוע חריג שבמסגרתו תצפיות צה"ל מזהות חיכוך בין המתיישבים לפלסטינים בכפר, ומדווחות על כך בקשר. האירוע עצמו מתרחש בתוך מרחב הכפר, בשטח A, וכולל גם יידוי אבנים לעבר המטיילים.

הסרטון מהפיגוע - צילום: מועצה אזורית שומרון הסרטון מהפיגוע | צילום: צילום: מועצה אזורית שומרון 10 10 0:00 / 0:53

מהתחקיר עולה כי הכוח הראשוני הוקפץ למרחב בעקבות דיווח שהתקבל מהתצפיתניות, שלפיו זוהו מיידי אבנים על קבוצת מטיילים. הכוח חבר לקבוצת המטיילים והמשיך ללוותה כאשר הקבוצה התפרסה על פני שטח רחב.

לנקודת העימות השנייה הגיעו לוחמים נוספים בפיקודו של רב-סרן יובל עזרא ז"ל; וכן רכז הביטחון ביישוב הסמוך יחד עם חבר כיתת הכוננות, סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, אשר קפצו מיד לזירה ופעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים הישראלים ולדחוק את הפלסטינים חזרה לתוך הכפר.

עם חטיפת נשקו של רכז הביטחון, פעלו השלושה באומץ לב להצלת חיי אזרחים ולפגיעה במחבלים.

מהתחקיר עולה כי המחבלים חוסלו, שניים נוספים נפצעו וכלל המעורבים נעצרו. יתר המחבלים חוסלו על-ידי מפקד מחלקה שקפץ לאירוע ושני מטיילים (חיילי צה"ל בחופשה).

מהתחקיר עולה כי רב-סרן יובל עזרא ז"ל הסתער, חתר למגע והרג את המחבל. רב-סרן עזרא ז"ל נהרג במהלך הקרב ביניהם. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל; אשר ייתכן שנפגע ונהרג מירי של מחבל או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים. הנושא נבחן במסגרת התחקיר ולא התקבלה מסקנה חד-משמעית בעניינו.

יובל עזרא הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

בניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

התחקיר העלה כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. כמו כן, נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד עולה כי שאר הכוחות במרחב לא פעלו באופן מיטבי לצורך גיבוש תמונת מצב מלאה, הקפצת כוחות נוספים והזנקת כוחות הרפואה כנדרש.

התחקיר העלה תקלה חמורה נוספת - במהלך פינויו של רב-סרן יובל עזרא ז"ל מהזירה, נותר סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי, ללא נוכחות כוח צבאי. מדובר בכשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעת כי ביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צה"ל.

שעות לאחר הפיגוע פעלו כוחות הביטחון לתפוס ולעצור שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי ונפצעו במהלכו. המחבלים נעצרו בפשיטה באור יום בבית חולים שאליו פונו בלב העיר שכם.

צה"ל, כאמור, סגר מעגל עם המחבלים שלקחו חלק ישיר בפיגוע. ארבעה מהמחבלים חוסלו בחילופי האש בכפר, שניים נוספים נפצעו - פונו לבית החולים בשכם על ידי הסהר האדום הפלסטיני ומשם נלקחו לחקירת שב"כ על ידי כוח של דובדבן.

מאז אותו אירוע, כוחות צה"ל נמצאים בפעילות אינטנסיבית בגזרת יהודה ושומרון עם עשרות רבות של מעצרים במטרה למגר את ההסלמה. הפעילות נמשכת גם בשעות אלו ממש.

על פי המלצת ראש אגף כוח האדם, אישר הרמטכ"ל להעלות את בניהו מלט ז"ל לדרגת סרן (מיל') לאחר נפילתו. מלט ז"ל היה בתהליך הכשרת קצונה.

אטימת בית המחבל - צילום: דובר צה"ל אטימת בית המחבל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ציין כי האירוע ממחיש את גבורתם של רב-סרן יובל עזרא ז"ל ושל סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל אשר בחרו להרחיק את הסכנה כדי להגן על אזרחים והסתערו לעבר המחבלים ופעלו לחיסולם. פעולתם הנחושה מנעה פגיעה רחבה יותר.

מפקד פיקוד המרכז הדגיש כי אירועים המתרחשים בשטחים פתוחים ובפאתי כפרים כמו האירוע הזה מצויים במגמת עלייה, ועל כן יש להיערך אליהם היטב כתרחיש מבצעי סביר; החל מניתוח נקודות הקצה, דרך תדרוך מתאים ווידוא מוכנות הכוחות לאירועים דומים.

עוד נקבע כי לצד הגבורה נחשפו כשלים מבצעיים ופיקודיים המחייבים להפיק לקחים ולהטמיעם באופן מיידי: הגעת הכוח הלוחם לאירוע בנחיתות מספרית, אופן תפקוד לקוי של הלוחמים באירוע ותהליך הפינוי הרפואי.

עוד עולה מהתחקיר כי רב-סרן יובל עזרא ז"ל קפץ לגזרה לאחר שמפקד הגדוד העלה את רמת הכוננות יום קודם לכן, בעקבות פיגועים שאירעו בגזרה, שבהם נפצע אזרח ישראלי ולוחם צה"ל ועל פי הערכת מצב שקבעה כי המציאות הביטחונית נפיצה.

הרמטכ"ל אימץ את מסקנות התחקיר הפיקודי, ציין כי מדובר באירוע בעל משמעות, המעלה סוגיות רבות המחייבות למידה - מהרמה הטקטית ועד לרמה המערכתית, והנחה ליישם מייד את הלקחים.

הרמטכ"ל הדגיש את גודל האתגר העומד בפני הכוחות בשטח והביע הערכה רבה למפקדים וללוחמים על פעילותם.

הרמטכ"ל ציין כי יש לפעול על פי הנהלים ולתאם כנדרש כל כניסה למרחבים הנדרשים בתיאום, על פי הנחיות פיקוד המרכז ואוגדת איו"ש. הרמטכ"ל ציין לחיוב את פעולת הפיקוד והאוגדה שהביאה לידי מעצר המחבל בבית החולים, וציין כי מדובר בפעולה מקצועית, מהירה וראויה לציון. כמו כן, ציין לחיוב את פעילות מערך התצפיות והאיסוף הקרבי והנחה להמשיך ולחזק את יכולות האיסוף המודיעיני, לנוכח חשיבותן בזיהוי איומים, בסגירת מעגלים ובהקפצת כוחות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "מדובר בפיגוע טרור קשה שבו איבדנו שני לוחמים יקרים - איש כיתת כוננות שחתר למגע ומפקד פלוגה מצטיין שהסתער באופן ראוי לציון. מדובר בפיגוע טרור שביצעו מחבלים במהלכו נחטף נשק מרכז הביטחון. לא נקבל מצב בו חיי אזרחים מצויים בסכנה; על כוחות צה"ל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל בכל מקום ובכל זמן. יובל ובניהו ז"ל חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע במקצועיות כדי להשתפר ולחזק את מוכנותנו. כך פועל צה"ל וכך נמשיך לפעול".

צה"ל משתתף בצערן העמוק של משפחות רב-סרן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל וימשיך ללוותן.