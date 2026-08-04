12 ק"מ מישראל: ארסנל טילי גראד נחשף בסוריה

ארסנאל הנשק ( צילום: צבא לבנון )

מבצע מודיעיני מדויק של כוחות הביטחון הפנימי בסוריה הצליח למנוע איום קטלני על יישובי הגולן והגליל. על פי דיווח ראשוני שפורסם בעמוד הפייסבוק "כתב ביטחון בדרעא", סיורים של כוחות הביטחון הפנימי הסורי הצליחו לשים את היד על ארסנל טילי גראד קטלניים שהוסתרו באישון לילה במישורי העיירה אל-חרה – במרחק של 12 קילומטרים בלבד מקו הגבול עם ישראל ומיישובי מרכז הגולן.

התפיסה המטלטלת הזו, שהגיעה בעקבות מידע מודיעיני מדויק מאזרח ערני, חושפת את הקרב האדיר שמתחולל מתחת לפני השטח ומאחורי הקלעים בדרום סוריה, שם גורמי טרור ממתינים לרגע הנכון כדי להבעיר את הגבול. מדובר בקנים ומשגרים שהיו מכוונים ישירות לעבר שטח ישראל, ועלולים היו לשמש גורמים עוינים כמו מיליציות פרו-איראניות או חיזבאללה לביצוע ירי ישיר לעבר יישובי הגולן והגליל.

צבא סוריה באימונים בטורקיה ( צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית )

מניעת הסלמה מיידית והשלכות אסטרטגיות היישר לג'נין: שוחרר אחיו של רב-המחבלים זכריא זביידי ב. ניסני | 03.08.26 משחק אותה משוגע: במוסקבה מגיבים בזלזול למהלכי טראמפ דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 19:54 רקטות הגראד, בקוטר 122 מילימטר ובעלות טווח של עד 40 קילומטרים, היו עלולות לשמש גורמים עוינים לביצוע ירי ישיר לעבר יישובי הגולן והגליל. התפיסה מהווה מניעת הסלמה מיידית ומסוכנת שעלולה הייתה להתפתח לעימות רחב היקף. מאז נפילת משטר אסד בדצמבר 2024, הממשל הסורי החדש בראשות אחמד א-שרע מנסה להוכיח לקהילה הבינלאומית ולישראל שהוא שולט במצב ואוכף חוק וסדר בדרום המדינה. המבצע מהווה איתות מדיני דרמטי ומסר ברור על כוונת דמשק לשלוט בשטח ולמנוע פעילות טרור מול ישראל. פעילות האכיפה העצמית של כוחות הפנים הסורי נועדה לייתר את הצורך בפעולות צבאיות ישראליות עמוקות בשטח סוריה ולמנוע הסלמה ישירה. כפי שדווח בכיכר השבת על המתיחות בגבול המזרחי של סוריה, הממשל החדש פועל באגרסיביות לחסימת ציר ההברחות של איראן ולסגירת הגבולות בפני משלוחי טרור.

מאבק על ריבונות וצמצום החיכוך עם צה"ל

המבצע מהווה חלק ממאבק רחב של דמשק לאסוף את הנשק הכבד מידי קבוצות מקומיות וחוליות סוררות המאיימות על היציבות האזורית. הממשל החדש מבקש להוכיח ריבונות מחודשת ושליטה מלאה בשטח, תוך צמצום החיכוך עם כוחות צה"ל הפועלים באזור.

ברקע הדברים עולה כי ישראל מצידה מפעילה אמצעים מתקדמים באזור תל אל-חרה כדי לסכל ניסיונות פגיעה, בעוד השטח ממשיך לשרוץ חוליות טרור רדומות הממתינות להוראה מטהראן או מביירות. כפי שדיווחנו על פעילות צה"ל בדרום לבנון, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול להסרת כל איום על אזרחי ישראל.

התפיסה מדגימה את המורכבות הביטחונית בגבול הצפוני ואת החשיבות של שיתוף פעולה מודיעיני ואכיפה עצמית מצד הממשל הסורי החדש.