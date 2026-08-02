רשויות המשטר האיראני הוציאו לפועל בשבת בבוקר את עונש המוות של ארבין חירחאה, מפגין צעיר בן 20 בלבד, אשר נתלה בבית הכלא שאהרוד שבמדינה. הדיווח, שפורסם ברשת התקשורת "איראן אינטרנשיונל", עורר גל נרחב של דאגה וחששות כבדים בקרב ארגוני זכויות אדם והקהילה הבינלאומית, לאור המידע כי עצורים רבים נוספים מוחזקים בתנאים דומים ונמצאים בסכנה מיידית לחיסולם באמצעות מערכת המשפט האיראנית.

חירחאה נעצר במהלך גל המחאות הנרחב שפרץ במדינה בחודש ינואר האחרון. בית המשפט המהפכני באיראן גזר עליו עונש מוות באישומים חמורים שכללו "מוחארבה" – מונח משפטי המוגדר במשטר כ"לוחמה נגד אלוקים". ביום רביעי האחרון הוא הועבר לצינוק בבידוד לקראת ביצוע גזר הדין, דבר שאותת לבני משפחתו על קצו הקרב.

בערב שישי התאספו בני משפחתו הנסערים מחוץ לחומות כלא שאהרוד במאמץ נואש ואחרון למנוע את הוצאתו להורג, אך תחינותיהם לא נענו. בשיחתו האחרונה עם בני משפחתו הותיר הצעיר מסר מטלטל ואמר: "אל תתנו להם לשכוח אותי. עמדנו על רגלינו למען שחרור מולדתנו. אל תתנו למסלול שבו בחרנו להשתתק".

על רקע ההוצאה להורג, יורש העצר האיראני הגולה, הנסיך רזא פהלווי, פרסם הודעת גינוי חריפה במיוחד והזהיר מפני סכנה מיידית לחיים של עצורים נוספים. בדבריו התייחס פהלווי לאירוע ואמר: "היום, המשטר באיראן הוציא להורג את ארבין חירחאה, מפגין צעיר ואמיץ שנעצר במהלך התקוממות הלאומית 'אריה ושמש' של איראן. הוא היה בן 20 בלבד. בשיחתו האחרונה עם משפחתו, ארבין אמר להם: 'אל תתנו להם לשכוח אותי. עמדנו על רגלינו למען שחרור מולדתנו. אל תתנו למסלול שבו בחרנו להשתתק'. עצורים נוספים מהתקוממות 'אריה ושמש', כולל ג'וואד עג'אם, מורתזא זמאני, מהדי רנג'אר, פרשיד רחמני, עלירזא סע'רי ופויה סע'רי, נמצאים גם הם בסכנת הוצאה להורג. עלינו להשמיע את שמותיהם ולהרים את קולנו לפני שיהיה מאוחר מדי. אלה שלקחו את חייו של ארבין ייתנו את הדין בפני העם האיראני והחוק".

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ההוצאה להורג של חירחאה אינה מקרה בודד, אלא חלק ממגמה מתוכננת של המשטר בטהראן לדכא כל גילוי של מחאה אזרחית. רק ימים ספורים קודם לכן, ביום שלישי, נתלו בכיכר עליח'אני שבאיספהאן שני מפגינים צעירים נוספים, אמירחוסיין ספארי ואבולפזל ספאחי, תחת אבטחה כבדה ונוכחות מוגברת של כוחות הביטחון. השניים היו חלק מקבוצה של 12 צעירים שנגזר עליהם עונש מוות בפרשה הידועה כ"תיק כיכר עליח'אני", המתייחסת למחאות ינואר. קודם לכן, ב-19 ביולי, הוצאו להורג שני מעורבים נוספים באותו תיק, גולמוחמד מוחמדי וערפאן אספנדיארי. בכך עלה ל-4 מספר המוצאים להורג בפרשה זו בלבד, בעוד שמונה צעירים נוספים נותרים תחת איום מיידי של גזר דין מוות.

גל ההוצאות להורג מתרחש למרות אזהרות חוזרות ונשנות מצד מומחי האו"ם, שקראו לשלטונות איראן לעצור מיד את שרשרת ההוצאות להורג. מומחי זכויות האדם של האו"ם הביעו דאגה עמוקה מהפרות חמורות של הזכות להליך הוגן, קיומם של דיונים משפטיים בדלתיים סגורות ללא ייצוג הולם, והסתמכות של בתי המשפט על הודאות שנגבו בכפייה ושודרו בטלוויזיה הממלכתית של איראן. בין הצעירים הרבים שעדיין ממתינים בחרדה על ספסל הנידונים למוות נמצא גם שרווין באקריאן ג'בלי, שחגג את יום הולדתו ה-18 ימים ספורים בלבד לפני שנעצר על ידי מנגנוני הביטחון.