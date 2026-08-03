הרשויות באיראן הוציאו אתמול בבוקר, יום שני, להורג שני אסירים פוליטיים שהורשעו על ידי בתי המשפט של המשטר ב"ריגול ושיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל". הדיווח על ביצוע גזר הדין הופץ על ידי סוכנות הידיעות המשפטית הרשמית של המשטר האיראני, "מיזאן", אשר אישרה כי עונש המוות בתלייה שנגזר על השניים אושר ימים ספורים קודם לכן על ידי בית המשפט העליון בטהרן, ובוצע ללא שיהוי נוסף. כך דווח באיראן אינטרנשיונל.

האזרחים שהוצאו להורג, אומיד בהזאד ופוריה ספוואת, נעצרו בעבר על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, הגוף המרכזי המופקד על סיכול ריגול ורדיפת מתנגדי משטר. על פי טענות מערכת המשפט האיראנית, השניים פגעו באופן חמור בביטחון המדינה כאשר העבירו מידע מודיעיני רגיש, צילומים ומיקומים של אתרים צבאיים וביטחוניים ברחבי איראן לידי קציני מוסד ישראלים ולערוצי תקשורת המזוהים עם ישראל. במשטר טוענים כי הפעילות של השניים התרחשה בעיצומם של ימי לחימה ומתיחות ביטחונית גבוהה.

בדיווח הרשמי של מוסדות המשפט בטהרן נטען כי בהזאד עמד בקשר ישיר עם מנהל ערוץ טלגרם הקשור לישראל, ואף הביע תמיכה גלויה בפעילות הצבאית והמודיעינית של ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האסלאמית. לגבי הנאשם השני, ספוואת, טענו בשירותי המודיעין האיראניים כי הוא תיעד מגגות של מבנים מערכות הגנה אווירית איראניות ומתקנים ביטחוניים, והעביר את החומרים המצולמים בערוצי תקשורת מוצפנים המיועדים למערך המודיעין הישראלי.

כחלק ממסע ההאשמות, הוסיפה סוכנות "מיזאן" לטעון – מבלי להציג ראיות פומביות או הוכחות מוצקות כלשהן – כי חלק מהאתרים הביטחוניים אותם תיעד ספוואת הותקפו והופצצו מאוחר יותר. בנוסף, נטען כי עמד בקשר ישיר עם גורמי מוסד ואף העביר דיווחים והודעות לרשת התקשורת "איראן אינטרנשיונל", הנחשבת בעיני המשטר בטהרן לערוץ עוין. בתי המשפט באיראן ביססו את גזר הדין על מה שהגדירו כ"הודאות מפורשות של הנאשמים, ראיות טכניות ושחזור הודעות מחשבונות המדיה שלהם".

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אולם, בארגוני זכויות אדם בינלאומיים ובקרב פעילים איראנים גוברת הדאגה והביקורת החריפה נוכח גל ההוצאות להורג. הארגונים שבים ומדגישים כי מערכת המשפט האיראנית נוהגת לעשות שימוש נרחב בחילוץ "הודאות" מנאשמים תחת עינויים קשים, איומים על בני משפחותיהם ותנאי מעצר דרקוניים בבידוד. מקרים רבים בעבר הוכיחו כי המשטר משתמש בהודאות שווא מבויימות ככלי מרכזי להרשעת מתנגדי משטר, מפגינים ונאשמים בריגול, תוך שלילת ייצוג משפטי הוגן.

ההוצאה להורג הבוקר אינה אירוע מבודד, אלא חלק מהסלמה רחבה ומדאיגה בהיקף ההוצאות להורג והמעצרים שמבצעת הרפובליקה האסלאמית בחודשים האחרונים. השלטונות בטהרן הגבירו באופן משמעותי את הענישה הקיצונית והעמדה לדין של עשרות אזרחים, באשמות שונות הכוללות ריגול, מעורבות במחאות עממיות נגד המשטר וחברות בארגוני אופוזיציה.

אנליסטים ומומחים לענייני איראן מעריכים כי המשטר מנצל את המתיחות הביטחונית המהדהדת באזור ואת החשש מעימות צבאי רחב כדי להדק את האכיפה הפנימית ביד ברזל. הפעלת עונש המוות בתדירות גבוהה מיועדת, לטענת הארגונים, להביא להרתעת הציבור הרחב ולזריעת פחד עמוק ברחובות, מתוך חשש גובר בקרב צמרת המשטר מפני התפרצות מחודשת של תסיסה אזרחית ומחאות נרחבות ברקע המשבר הכלכלי, האינפלציה הדהירה והמצוקה הפוליטית העמוקה המטלטלת את המדינה.