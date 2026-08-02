חומת אש בירדן: קו אדום נגד פלישת מיליציות איראניות

צבא ירדן ( צילום: כוחות הצבא של ירדן @Jordanian_Army )

ממלכת ירדן מצאה את עצמה במוקד סערה אזורית חסרת תקדים, כאשר היא העבירה אזהרה חריגה ומפורשת לעיראק: כל תקיפה שתצא משטחה לעבר שטח ירדן תיענה באש מיידית וללא היסוס. האזהרה הדרמטית מגיעה על רקע איומים קונקרטיים מצד מיליציות שיעיות פרו-איראניות הפועלות בעיראק, שהפכו את ירדן ליעד מרכזי לנקמה בעקבות שיתוף הפעולה עם ארצות הברית.

המתיחות הנוכחית התלקחה בעקבות שורת אירועים דרמטיים שהחלו בסוף יולי 2026. מיליציות שיעיות פרו-איראניות בעיראק שיגרו מתקפות כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר מתקני אנרגיה בערב הסעודית ובסיסים אמריקניים בשטח ירדן. התקיפות, שבוצעו בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה האיראניות, הובילו לתגובת נגד חסרת תקדים.

הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי ( צילום: הבית הלבן )

תקיפה משותפת אמריקנית-סעודית התרגיל של בן סלמאן: טראמפ בלם תקיפה בניגוד לעמדת האמירויות דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 22:00 ב-29 ביולי 2026, כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) יחד עם חיל האוויר הסעודי ביצעו תקיפות אוויריות נרחבות בעיראק נגד מפקדות, מחסני נשק ואתרי לוגיסטיקה של אל-חשד א-שעבי. על פי גורם אמריקאי שמסר ל'ניו יורק טיימס', התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שסעודיה משתתפת בפומבי ורשמית בתקיפה צבאית מסוג זה על אדמת עיראק. המהלך הסעודי מסמן שינוי דרמטי באסטרטגיה מול טהראן, לאחר שנים של איפוק קפדני וניסיונות דיפלומטיים שנכשלו. רצף מתקפות הכטב"מים והטילים של המיליציות הפרו-איראניות והחות'ים על מתקני הנפט החיוניים במזרח ובמערב הממלכה הצית את התגובה הצבאית.

צמרת חיל האוויר של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של סעודיה )

ירדן במוקד האיומים

כתוצאה מהמכה הקשה שספגו המיליציות, הארגונים הפרו-איראניים בעיראק, כדוגמת "החשד א-שעבי", גדודי חיזבאללה ותנועת אל-נוג'בא, איימו בנקמה. ירדן, המשמשת כבסיס לכוחות אמריקניים ומרחבה פועלים מטוסים זרים, הפכה ליעד מרכזי ומיידי לאיומים אלו. המשטר ההאשמי הבהיר לעמאן ולבגדד כי אינו מוכן לעבור בשתיקה על האיום הקונקרטי על ריבונותו.

על פי דיווחים בכלי תקשורת סעודיים, האזהרה הירדנית החריגה מגיעה בשיאו של עימות צבאי רב-זירתי חסר תקדים. המתיחות הנוכחית כוללת גם את סוריה, שהעבירה אזהרה דומה לעיראק בעקבות חשש מפלישת מיליציות שיעיות לשטחה. משטר א-שרע בדמשק פרס כוחות ענקיים לאורך הגבול המשותף והזהיר כי כל מתקפה שתשוגר משטח עיראק תיענה באש חיה.

הלחץ על ראש ממשלת עיראק

השותפות הצבאית הגלויה של סעודיה עם ארה"ב דוחקת את ראש ממשלת עיראק, עלי אל-זאידי, לפינה בלתי אפשרית. הוא נמצא בין המחויבות למערב ולסעודיה לבין הלחץ הפנימי הכבד מצד הפלגים הפרו-איראניים. הודעת האזהרה של ירדן מעבירה באופן סופי את האחריות לבגדד לרסן את פעיליה בטרם האזור ייגרר למלחמה כוללת.

במקביל, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי, פייסל בן פרחאן, והזהיר כי "כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארה"ב וישראל, או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור - ייענו בתגובה נחרצת והולמת מצד הכוחות המזוינים של איראן". השר האיראני הוסיף כי "האחריות לכל ההשלכות הנובעות מההרפתקאות האלו תוטל על מי שגרם להן".

כעת, כל העיניים נשואות לבגדד ולשאלה האם ממשלת עיראק תצליח לרסן את המיליציות הפרו-איראניות בשטחה, או שהאזור יימצא בפתחה של מלחמה אזורית מקיפה שתסחוף את כל מדינות המפרץ.