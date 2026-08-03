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חוזר לטרור

היישר לג'נין: שוחרר אחיו של רב-המחבלים זכריא זביידי

שירות הביטחון הכללי  שחרר ממעצר מנהלי את ג'יבריל זביידי, בכיר בפת"ח ותושב ג'נין שהוחזק במאסר 3 שנים, לאחר שתקופת הצו פגה לחלוטין, והוא עושה את דרכו בחזרה אל לב מוקד הטרור (צבא וביטחון)

יוצא לחופשי: זביידי, במרכז (צילום ארכיון: Nasser Ishtayeh/Flash90)

שירות הביטחון הכללי שחרר היום (שני) ממעצר מנהלי את ג'יבריל זביידי, תושב ובכיר בפת"ח, אחיו של זכריא זביידי שעומד כיום בראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית. על פי גורם ביטחוני, זביידי היה נתון במעצר מאז שנת 2023, כאשר תקופת מעצרו המנהלי הוארכה פעם אחר פעם בעקבות דיונים משפטיים, עד לפקיעת הצו האחרון וההחלטה לשחררו.

השחרור מגיע על רקע דמותו של אחיו, זכריא זביידי, שהיה בעבר ממנהיגי גדודי חללי אל-אקצא וכיום מכהן כנציג האסירים המשוחררים במועצת פת"ח. זכריא זביידי קיבל בעברו חנינה במסגרת הסכם המבוקשים, אך שב לפעילות , נעצר, ביצע בריחה דרמטית מכלא גלבוע יחד עם חמישה אסירים נוספים, ונתפס מחדש ימים ספורים לאחר מכן.

זכריא זביידי שוחרר לבסוף במסגרת עסקת החטופים בינואר אשתקד, לאחר שהיה אחראי למאות פעולות טרור קטלניות נגד ישראלים. בין הפיגועים הקשים שבהם היה מעורב: הפיגוע המזעזע בסניף הליכוד בבית שאן בשנת 2002, שבו נרצחו שישה בני אדם. כיום הוא משמש כראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית ומייצג את האסירים המשוחררים במועצת פת"ח.

בראיון נדיר שפורסם לאחרונה ב"ניו יורק טיימס", זכריא זביידי חשף תחושת ייאוש עמוק לגבי עתיד המאבק הפלסטיני. "אף אחד מהדברים האלה לא סייע בכינון מדינה פלסטינית, והוא אולי לעולם לא יעשה זאת", אמר בראיון, תוך הטלת ספק בדרכי ההתנגדות שננקטו עד כה.

שחרורו של ג'יבריל זביידי מעורר שאלות בקרב גורמי ביטחון, בעיקר לאור הרקע המשפחתי והקשרים לפעילות טרור באזור ג'נין. משפחת זביידי נחשבת לאחת ממשפחות הטרור המרכזיות בשומרון, עם קשרים ארוכי שנים לפעילות מזוינה נגד ישראל.

יצוין כי במקביל לשחרור, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות אינטנסיבית במרחב ג'נין לסיכול תשתיות טרור. רק לפני ימים ספורים הוגש כתב אישום נגד כמאל חטיב, ראש גדוד נור א-שמס, בגין הפעלת מטען נפץ שהרג את רס"ל יהודה גטו ז"ל בחודש יולי 2024.

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