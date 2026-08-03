נקמה מתוקה: חוסל מפקד נוחבה שהתעמר בחטופים

מעגל האש נסגר סוף השבוע על אחד ממבצעי הטבח הנורא של שבעה באוקטובר. צה"ל חיסל בתקיפה מדויקת במרחב דיר אל-בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בכיר בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי (גא"פ), שפשט לשטח ישראל בבוקר שמחת תורה, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והשתתף בטקסי מסירת חטופים מתועדים של ארגוני הטרור.

המחבל שימש כמפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בגא"פ, ולקח חלק פעיל בפשיטה הרצחנית לשטח מדינת ישראל. על פי הנמסר מגורמי ביטחון, פטאיר היה מעורב באופן ישיר בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי, ובמהלך הפעימה השישית של מבצע "דלתות שמיים" תועד כשהוא נוכח בטקסי מסירת חטופים רבים.

בתיעוד שפורסם במהלך המלחמה, נראה המחבל במדי ארגון הטרור כשהוא משתתף בטקסי המסירה הציניים של חטופים ישראלים, ביניהם: עמית שני, אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב, ליאם אור נאצר, רז בן עמי, פאיבון ראטנין, גונג סאיי לאו, ג'קאפאן סיקנה וצ'ארואמצ'אי סאייגקאיי. המחבל היה חלק ממערך התעמולה של הארגון, שניסה להציג את החטופים כ"אורחים" תוך שהם מוחזקים בתנאים בלתי אנושיים.

ניסה לקדם מתווי טרור נוספים

בתקופה האחרונה, תוך ניצול הפסקת האש, פעל פטאיר באופן שיטתי לשיקום מערך הטרור של הארגון. גורמי ביטחון מציינים כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה בוטה של הסכמי הפסקת האש. פעילותו כללה הכשרת מחבלים נוספים ותכנון פעולות עוינות במרחב.

החיסול מצטרף לשורה של מבצעים שביצע צה"ל בימים האחרונים להסרת איומים מיידיים מרצועת עזה. רק השבוע חיסל צה"ל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי הצליפה בחמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. בנוסף, חוסלו שני מפקדי נוחבה בכירים - עלי שמלח' ונאצר לוח - שפעלו לקידום מתווי טרור והכשרת מחבלים.