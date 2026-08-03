תרגיל ענק ראשון מסוגו: ברדלס, שב"ס וחיל האוויר בתרחיש אימה

תרגיל ענק ( צילום: צה"ל )

בשבוע שעבר התקיים בגזרת חטיבת פארן תרגיל חירום ענק וראשון מסוגו, שבו השתתפו מאות לוחמות ולוחמים מגדוד 'ברדלס', כוחות שירות בתי הסוהר וצוותי טייסת 123 ('ציפורי המדבר'). התרגיל דימה תרחישי קיצון חמורים של חדירת מחבלים לבית כלא, אירוע רב נפגעים וניסיון דרמטי לשחרור אסירים ביטחוניים תחת אש.

התרגיל פתח בתרחיש מורכב: בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח על חדירת מחבלים לבית הסוהר 'לביא' השוכן בחולות חלוצה שבמערב הנגב. תוך כדי התמודדות עם האיום הראשון, הגיע דיווח נוסף על חדירה שנייה שהתפתחה במקביל בשטח חקלאי באחד מיישובי הגזרה. הכוחות נדרשו להתמודד עם שלוש חוליות מחבלים שפלשו לשטח הארץ, מה שהוביל לפריסת פלוגות סריקה מקיפות עד לשלילת הימצאותם המוחלטת של החשודים במרחב.

תרגיל ראשון מסוגו ( צילום: צה"ל )

תרגיל ראשון מסוגו ( צילום: צה"ל )

תרגיל ראשון מסוגו ( צילום: צה"ל )

מיד עם החזרה למתחם הכליאה, התמודדו הכוחות עם בלת"ם בדמות אירוע רב נפגעים שכלל כעשרה נפגעים בדרגות פציעה שונות. צוותי הרפואה החטיבתיים וגורמי הרפואה של שב"ס ביצעו תעדוף מהיר של הטיפול והפינוי, תוך הסתייעות במסוקי טייסת 123 שהוזנקו לזירה לפינוי מוסק והטסת כוחות תגבור. היישר לג'נין: שוחרר אחיו של רב-המחבלים זכריא זביידי ב. ניסני | 17:28 בשלב מתקדם של התרגיל, תרגלו הכוחות תרחיש חמור נוסף של חדירת מחבלים לעומק הכלא וניסיון נועז לשחרור אסירים ביטחוניים. לנוכח הכרזת הגזרה כנצורה ומורכבות הגישה הקרקעית, הוזנקו צוותי האוויר להטיס כוח תגבור של לוחמי 'ברדלס' ישירות אל מתחם הכליאה. החבירה הקריטית בין הגופים בוצעה בתיאום הדוק בין הצוותים בשמיים לכוחות הקרקע, ואף הושמשו לראשונה מנחתי חירום חדשים שהוקמו במיוחד למצבים אלו. התרגיל בחן את יכולת התגובה המהירה של מערך הביטחון המשותף לתרחישי קיצון, תוך שימת דגש על פיקוד ושליטה, שיתוף פעולה וסנכרון בין ארגונים.

תרגיל ראשון מסוגו ( צילום: צה"ל )

תרגיל ראשון מסוגו ( צילום: צה"ל )

היערכות למציאות ביטחונית מורכבת

התרגיל מגיע על רקע מציאות ביטחונית מורכבת בה נדרשת מוכנות גבוהה להתמודדות עם תרחישי חדירה רב זירתיים. כפי שעולה מדיווחים אחרונים, מערך הביטחון הישראלי נמצא בכוננות מתמדת מול איומים מגוונים, כולל ניסיונות חדירה ופעילות עוינת של גורמים זרים.

בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועים ביטחוניים משמעותיים, ביניהם שחרורו של ג'יבריל זביידי, בכיר בפת"ח ואחיו של זכריא זביידי, ממעצר מנהלי לאחר שלוש שנות מאסר. זכריא זביידי, שהיה בעבר ממנהיגי גדודי חללי אל-אקצה, שוחרר במסגרת עסקת החטופים לאחר שהיה אחראי למאות פעולות טרור קטלניות.

במקביל, נמשכת הפעילות הביטחונית המשותפת עם ארצות הברית. כפי שחשף שר הביטחון ישראל כ"ץ בוועידת ערוץ 14, מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן, עובדה הידועה למשטר בטהרן אך מרתיעה אותו מלפתוח באש על ישראל.

התרגיל המשולב בין צה"ל לשב"ס משקף את ההבנה כי בתי הכלא והמרחב האזרחי עלולים להפוך לזירת קרב בוערת במקרה של מתקפה רב זירתית. ההיערכות המשותפת מבטיחה שמערך הביטחון יהיה מוכן להתמודד עם כל תרחיש, גם הקיצוני ביותר.