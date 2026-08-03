דליפת ענק באלביט: סודות הבינה המלאכותית ואיחוד האמירויות

הגנה אווירית מבית רפא"ל ( צילום: Rafael Advanced Defense Systems )

פרצת אבטחה חמורה חשפה מסמכים פנימיים רגישים ביותר של חברת אלביט מערכות, המגלים פרטים דרמטיים על עסקת נשק ענקית עם איחוד האמירויות.

מסמכים, שדלפו מחשבון אישי של בכיר בחברה ופורסמו ברשת על ידי קבוצת האקרים המזוהה עם מודיעין איראן, חושפים תכתובות סודיות על אספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים בהיקף מיליארדי דולרים. על פי תחקיר נרחב שפורסם בעיתון "הארץ", המסמכים הושגו ככל הנראה מהשתלטות על חשבון ג'ימייל פרטי של מנהל בכיר באלביט. הדליפה מטילה אור חסר תקדים על מאחורי הקלעים של היחסים הביטחוניים המודהקים עם האמירויות בצל המלחמה נגד איראן, ומציגה תמונה של עסקאות ענק המגלגלות מיליארדי דולרים רחוק מעין הציבור.

כטב״מ, מדגם הרמס 900 של אלביט מערכות ממריא ( צילום: קרדיט לצלם - נחמיה גרשוני-איילהו )

דרישה מבצעית דחופה

המסמכים שנחשפו מגלים כי האמירויות דרשו מאלביט אספקה מהירה של שישה מל"טים מתקדמים מסוג "המס 900", המוכרים בצה"ל כ"כוכב". מערכות אלו משמשות למודיעין ולתקיפה, ומהוות חלק מרכזי ביכולות הלחימה המודרניות. התוכנית המקורית של האמירתים הייתה להרחיב את המערך ל-45 מל"טים במסגרת 15 מערכות שלמות, בשווי כולל המוערך בכ-1.3 מיליארד דולר.

הדרישה המבצעית הדחופה משקפת את המתיחות הביטחונית האזורית החריפה. כידוע, הלחימה מול איראן הובילה להידוק חסר תקדים ביחסים האסטרטגיים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהפכה לבעלת הברית האזורית הקרובה ביותר של ירושלים. במהלך העימות העבירה ישראל לאמירויות מערכות הגנה מתקדמות, בהן כיפת ברזל ומערכת הלייזר מגן אור, שסייעו ליירט כ-3,000 טילים וכטב"מים שנורו מאיראן.

הגנה אווירית מבית רפא"ל ( צילום: Rafael Advanced Defense Systems @RAFAELdefense )

פרויקט "יסמין 3" - חימוש מהיר

מעבר לעסקת המל"טים, המסמכים חושפים גם פרויקט חימוש נוסף בשם "יסמין 3", הכולל ייצור 6,000 קיטים של פצצות מונחות בתוך שלושה חודשים בלבד. לוח הזמנים הדחוק מעיד על דחיפות מבצעית גבוהה ועל צורך מיידי של האמירויות בחימושים מדויקים.

העסקאות המסיביות הללו מתבצעות על רקע הברית האפלה בין סין, רוסיה ואיראן, שמזרימה תשתית טכנולוגית מתקדמת, מודיעין צבאי ודלק חיוני למשמרות המהפכה. המציאות האזורית המורכבת מחייבת את האמירויות להתחמש במערכות מתקדמות ולהדק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל.

תגובת החברה

מחברת אלביט נמסר בתגובה לתחקיר 'הארץ' כי החברה אינה מתייחסת למידע עסקי הנוגע ללקוחותיה וכי הנתונים שפורסמו אינם משקפים את המציאות העסקית.

עם זאת, החברה לא הכחישה את עצם קיומה של פעילות עסקית עם האמירויות.

פרצת האבטחה החמורה מעלה שאלות קשות על אבטחת המידע בתעשייה הביטחונית הישראלית.

השימוש בחשבון ג'ימייל אישי לתכתובות עסקיות רגישות מהווה פרצת אבטחה בסיסית, ועלול לחשוף מידע מודיעיני רגיש לגורמים עוינים.