משחקי פז"ם מזעזעים: כתב אישום מטלטל נגד 7 לוחמים

לוחמים בפעילות ( צילום: צה"ל )

מערכת המשפט הצבאית מתמודדת עם אחד מתיקי ההתעללות הקשים והמזעזעים ביותר שנחשפו בשנים האחרונות בצה"ל. הפרקליטות הצבאית הגישה לבית הדין הצבאי כתב אישום חמור נגד שבעה חיילים ותיקים מיחידת הנדסה, המואשמים בהתעללות בנסיבות מחמירות בחיילים צעירים במסגרת מה שכונה ביחידה בשם המטלטל "משחקי הפז"ם".

על פי כתב האישום, שבעת הנאשמים, הנמצאים במעצר כבר למעלה מחודש וחצי, יצרו לאורך תקופה ארוכה שגרת אלימות והשפלות שיטתית כלפי החיילים הצעירים. התמונה המצטיירת מכתב האישום מצביעה על אלימות פיזית מתמשכת, במסגרתה הוכו הצעירים באגרופים, הותקפו באמצעות תותבי נשק ומקלות, ואף רוססו בגז פלפל. בנוסף לאלימות הפיזית, החיילים הצעירים ננעלו בחדרים ובתאי שירותים, ונאלצו להתקלח לאחר שהותזו עליהם אקונומיקה וחומרי ניקוי. חומרת הדברים מתבטאת גם בכך שהם נשלחו לישון במחסנים ללא תנאים בסיסיים ואף נורו לעברם כדורי רובה אוויר.

נשק נחטף בסוסיא ( צילום: צה"ל )

"היטלרים" - שיטת הענישה המזעזעת

אחת משיטות הענישה המזעזעות ביותר שתוארו בכתב האישום זכתה לכינוי "היטלרים" – סדרת בעיטות חוזרות ונשנות לשוקי הרגליים באמצעות קדמת נעלי החי"ר. לפי האישום, האלימות לא פסקה גם לאחר שאחד החיילים החל לדמם ולצלוע, והנאשמים המשיכו לבעוט בו לעיני יתר החיילים.

בתיאור נוסף עולה כי במשך שלושה לילות רצופים ננעלו חיילים צעירים בחדרם לאחר כיבוי האורות, הוכו באגרופים, הותקפו באמצעות מקל עץ שהופעל על עצם השוק, וספגו ירי כדורי רובה אוויר, תוך איסור מוחלט לצחוק או להגיב למעשים.

הפרשה המטלטלת חשפה גם את מנגנון ההפחדה שהפעילו הוותיקים, שכן רבים מהחיילים שנפגעו נמנעו מלפנות לקבלת טיפול רפואי מחשש שהפציעות ייחשפו ויובילו להתנכלויות ואלימות קשה נוספת נגדם.

ההליך המשפטי והשלכותיו

ההליך המשפטי בעניינם של שבעת הנאשמים צפוי להימשך בבית הדין הצבאי, בעוד הזירה הצבאית והציבורית סוערת בעקבות חשיפת הפרטים הקשים. מקרה זה מצטרף לשורה של תיקי התעללות שנחשפו לאחרונה בצה"ל, ומעלה שאלות קשות על התרבות הצבאית ומנגנוני הפיקוח ביחידות.

כזכור, בימים האחרונים הגישה הפרקליטות הצבאית ביהודה הצהרת תובע נגד ארבעה חשודים פלסטינים באירוע תקיפה אלים שאירע לפני כשבועיים באזור סוסיא, במסגרתו תקפו חייל צה"ל באלימות קשה וחטפו את נשקו הצבאי. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.