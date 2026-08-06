סכנה מיידית בגבול: אלפי תשתיות טרור אותרו בלבנון

אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

מתחת לאפם של התושבים, בלב בתים פרטיים ומבנים אזרחיים שנראו תמימים לכאורה – שם בדיוק רקם ארגון הטרור חיזבאללה את תוכניות האימה שלו. מה שהתברר בחודשים האחרונים לכוחות צה"ל בפיקוד הצפון הוא לא עוד זירת קרב רגילה, אלא רשת מפלצתית ועצומה של אלפי תשתיות תת-קרקעיות ועיליות שנבנו בציניות מוחלטת על חשבון חייהם ובטיחותם של תושבי לבנון.

על פי הודעה רשמית ודרמטית שפרסם דובר צה"ל, הפעילות האינטנסיבית במרחב הביאה עד כה לאיתורם ולנטרולם של אלפי מתחמים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון. בין ממצאי הענק בשטח ניתן למצוא מפקדות תת-קרקעיות מבוצרות, עמדות שהייה מוסוות, עמדות שיגור מדויקות, עמדות תצפית רגישות ומאגר עצום של אמצעי לחימה מתקדמים.

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לאורך השנים, ארגון הטרור חיזבאללה הפך את מרחב הכפרים בדרום לבנון לבסיס צבאי מבוצר, תוך שהוא מטמיע באופן שיטתי אמצעי לחימה ותשתיות טרור בתוך אוכלוסייה אזרחית חפה מפשע. פעילות זו, שנועדה להגן על מחבלי הארגון ולהשתמש באזרחים כמגן אנושי, חשפה את מלוא הציניות והאכזריות של הנהגת הטרור. פינוי מוקשים עוצמתי: לראשונה אוקראינה מפקדת על כוחות נאט"ו דוד הכהן וב. ניסני | 11:31 מגן אנושי בקנה מידה חסר תקדים הממצאים בשטח מצביעים על תכנון מוקדם ושיטתי של ארגון הטרור. המתחמים הצבאיים הוסתרו במתכוון בתוך רקמת החיים האזרחית – בבתים פרטיים, במבני ציבור ובמרחבים כפריים שנראו פסטורליים לכאורה. השיטה המחושבת הזו נועדה למנוע מכוחות הביטחון לפעול נגד התשתיות, תוך ניצול ציני של האוכלוסייה המקומית. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בנחישות בשטח להסרת כל איום ולביטול תשתיות אלו עד תום. הפעילות המבצעית המקיפה כוללת מעצרים ממוקדים של פעילי הארגון, תפיסת אמצעי לחימה והריסת מתקנים צבאיים שהוקמו בניגוד לכל נורמה בינלאומית.

אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

הפרות בוטות של הסכמי הפסקת האש

הפעילות המבצעית מתרחשת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכמי הפסקת האש על ידי חיזבאללה. לאחרונה, צבא לבנון אף הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני שבשליטת צה"ל – צעד בוטה המנוגד להסכמים ומסכן באופן ישיר את חייהם של הכוחות הישראליים והאזרחים באזור.

מערכת הביטחון רואה בכך חציית קו אדום שאינה ניתנת לסבול. הסכמי הפסקת האש קבעו מרחב ביטחוני ברור בדרום לבנון, שבו אמור צה"ל לפעול ללא הפרעה. הקמת המחסום הלבנוני מהווה הפרה חמורה של הסכמים אלו, ומעוררת חשש כבד מפני ניסיונות חיזבאללה לחדור בחזרה לאזור תחת מעטה של פעילות צבאית לבנונית.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב, תוך שהם מכוונים למוקדי הטרור המרכזיים ומסירים איומים מיידיים. הנחישות המתמשכת של מערכת הביטחון לסכל כל איום טרור ולפרק רשתות עוינות טרם הן מצליחות לממש את תכניותיהן הרצחניות, משקפת את המחויבות להגנה על אזרחי ישראל ולוחמי צה"ל הפועלים בשטח.