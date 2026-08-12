"השבח לאללה! איראן גמורה": הציוץ הסוער והעצבני של טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (רביעי) הצהרה בה הוא טוען לשליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז, עורק השיט האסטרטגי של המזרח התיכון. בציוץ שפורסם ברשתות החברתיות, הכריז הנשיא כי וושינגטון מחזיקה בשליטה מלאה במעבר הימי החיוני.

"לצי ארה"ב יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז. אני חושב שאנחנו נשמור עליה!", כתב טראמפ בהודעתו. הנשיא הוסיף והדגיש כי הפעילות המבצעית של הצי האמריקני במרחב זוכה להד נרחב, וציין: "המצור הימי שלנו מכונה על ידי כולם 'חומת פלדה', ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון".

בהמשך דבריו פירט הנשיא האמריקני שורה של פגיעות קשות ביכולות הצבאיות של המשטר האיראני. טראמפ הציג תמונת מצב של שיתוק נרחב של זרועות הביטחון במדינה, כשהוא טוען כי כוחות הביטחון של טהרן איבדו את נכסיהם המרכזיים.

"אין להם צי, אין להם חיל אוויר, החיילים שנותרו להם אינם מקבלים שכר, משמרות המהפכה מרוסקים ובורחים, וה'מנהיגות' שלהם מוטלת בספק, במקרה הטוב!", כתב הנשיא בהודעתו.

הנשיא האמריקני התמקד גם במצבה הכלכלי המדורדר של איראן, תוך שהוא מתאר קריסה פיננסית מוחלטת של המשטר. טראמפ ציין כי קופת המדינה האיראנית התרוקנה לחלוטין, והוסיף: "אין להם כסף – המדינה שלהם 'גמורה'. כל מה ששיש להם זה פייק ניוז ו-300% אינפלציה, וזה רק הולך וניהיה גרוע יותר!"