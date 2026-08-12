הבית הלבן מתערב באירועי המצור בכפר קוסרה: "מזועזעים"

גל זעם פרץ בוושינגטון בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה שמדרום לשכם, כאשר גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות מיידיות.

לפי דיווח ב'ווינט', יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו זעזוע עמוק מהמצור שהטילו מתיישבים על הכפר, ותהו בפומבי כיצד ייתכן שצה"ל לא מנע את הפגיעה בתושבים הפלסטיניים.

האירוע, שהתרחש במהלך השבוע, כלל חסימת דרכי גישה לכפר וניתוק תושבים ממים וחשמל, לאחר רצח שני ישראלים לפני כשלושה שבועות סמוך לכפר תל.

צה"ל הגיב בחומרה למצור שהוטל על הכפר, והגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בהודעה רשמית ציין הצבא כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם. "הפעילות פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם", הדגישו בצה"ל.

בארצות הברית נשמעות כעת שאלות קשות ביותר בנוגע למצב בשטחים. "האם בישראל יש אנרכיה?", שאלו לפי הדיווחים גורמים בכירים. השאלות מגיעות דווקא מידידי ישראל בממשל ובקונגרס, מה שמעיד על חומרת המבוכה שנוצרה.