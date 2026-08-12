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הבית הלבן מתערב באירועי המצור בכפר קוסרה: "מזועזעים"

גורמים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו הבהרות מישראל בעקבות המצור על כפר קוסרה | "מזועזעים מהאירוע" (בעולם)

3תגובות
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

גל זעם פרץ בוושינגטון בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה שמדרום לשכם, כאשר גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות מיידיות.

לפי דיווח ב'ווינט', יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו זעזוע עמוק מהמצור שהטילו מתיישבים על הכפר, ותהו בפומבי כיצד ייתכן ש לא מנע את הפגיעה בתושבים הפלסטיניים.

האירוע, שהתרחש במהלך השבוע, כלל חסימת דרכי גישה לכפר וניתוק תושבים ממים וחשמל, לאחר רצח שני ישראלים לפני כשלושה שבועות סמוך לכפר תל.

צה"ל הגיב בחומרה למצור שהוטל על הכפר, והגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בהודעה רשמית ציין הצבא כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם. "הפעילות פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם", הדגישו בצה"ל.

בארצות הברית נשמעות כעת שאלות קשות ביותר בנוגע למצב בשטחים. "האם בישראל יש אנרכיה?", שאלו לפי הדיווחים גורמים בכירים. השאלות מגיעות דווקא מידידי ישראל בממשל ובקונגרס, מה שמעיד על חומרת המבוכה שנוצרה.
צה"לדונלד טראמפמתנחליםיו"שמצור
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3 תגובות

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3
תרשו לי לפקפק בכותרת... יתכן שישנם שאלות, קל להבהיר שמדובר בכפר של רוצחים.
מישהו
2
אז תסבירו להם שצהכפר הזה יצאו מחבלים וזורקים אבנים על בסיס יומי.. ותשאלו אותו מה היו עושים טם בארהב היה כזה כפר ?? (רמז כולם לכלא)
הסברה פשוטה
1
וואו, לא זכור לי *שהזדעזעתם* מהפיגועים הרציחות ונסיונות הרצח והטרור הכלכלי והחקלאי והסביבתי *מדי יום* מהמרצחים המתועבים יושבי הכפרים האלה. "פלסטינאים תמימים" אלעק. עולם אנטישמי היה ונשאר.
משה

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