תיעוד מסתורי: מטוס מוזר שנצפה בשמיים עורר סערה בארה"ב

המטוס יוצא הדופן שתועד בקנזס - צילום: justind8036 המטוס יוצא הדופן שתועד בקנזס | צילום: צילום: justind8036 10 10 0:00 / 0:23

מטוס צבאי גדול בצבע אפור תועד סמוך לבסיס חיל האוויר מקונל בוויצ'יטה, קנזס, והצליח לעורר סערה בקרב חובבי התעופה.

זהות המטוס אינה ידועה באופן רשמי, אך המראה שלו הוביל לספקולציות כי ייתכן שמדובר ב־B-21 Raider, המפציץ החמקן החדש של חיל האוויר האמריקני. בסרטון נראה כלי הטיס כשהוא חולף באזור הבסיס, כאשר צורתו הכללית מזכירה את העיצוב הייחודי של מפציצי החמקן האמריקניים. מומחים וחובבי תעופה שבחנו את התיעוד סבורים כי קיימים כמה סימנים שעשויים להתאים ל־B-21, אם כי בשלב זה מדובר בהערכות בלבד.

מטוס ה־B-21 Raider ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

אחד הרמזים שעליהם הצביעו הוא השתקפות שנראית על גוף המטוס במהלך הסרטון. לפי ההערכות, ההשתקפות עשויה להעיד על מבנה מסוים של כלי הטיס ולחזק את האפשרות שמדובר ב־B-21. עם זאת, גם רחפנים צבאיים מתקדמים, בהם ה־RQ-170 וה־RQ-180, הועלו כאפשרויות.

ה־B-21 Raider נחשב לאחד הפרויקטים הצבאיים המסווגים והמתקדמים ביותר של ארצות הברית. מדובר במפציץ חמקן המסוגל לשאת נשק קונבנציונלי וגרעיני, והוא צפוי להחליף בהדרגה את מטוסי ה־B-1 וה־B-2 הוותיקים.