מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

משטרת וינה מעריכה בשלב זה כי אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשת היעלמותן המסתורית של מלי יהלומי בת ה-50 ובתה ליאל בת ה-23, אשר עקבותיהן אבדו בבירה האוסטרית מאז יום שישי האחרון. כך נדווח היום (רביעי) בעיתון "קרונן צייטונג" באוסטריה מפי דובר משטרת וינה.

על פי הדיווח, החוקרים המקומיים אינם מזהים כעת סימנים לחטיפה או לאירוע חבלני. במקביל, נמנעים במשטרה המקומית מלהגדיר באיזה כיוון ממוקדים מאמצי החקירה כעת. דובר המשטרה הבהיר כי נפתחו שורת בירורים מקיפים, הכוללים בין היתר בדיקות רצופות מול בתי החולים באזור, תוך תיאום הדוק ועבודה משותפת עם המשלחת הדיפלומטית והקונסוליה הישראלית. ההודעה הדרמטית של משטרת וינה מגיעה לאחר ששורת ממצאים מודיעיניים הצביעה על כך שהשתיים, שומרות שבת, נראו לאחרונה במהלך יום השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בוינה – מתחם הומה הכולל גם פארק ציבורי סמוך. המידע התקבל בעקבות פעולות איכון טלפוני שבוצעו במאמץ משותף של גורמי האכיפה בארץ ובחו"ל, לאחר שבני המשפחה הגישו תלונה רשמית בתחנת מודיעין עם אובדן הקשר. כזכור, השתיים שוחחו עם קרוביהן ביום שישי לפני כניסת השבת ודיווחו שהכל תקין בדירתן. הן אף הזמינו ארוחות בבית חב"ד המקומי אך לא התייצבו לאסוף אותן ולא השיבו להודעות במוצאי השבת. עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, מסר בריאיון כי "בשישי לפני כניסת שבת התכתבנו איתן בקבוצה המשפחתית, הן כתבו 'הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם'. מאז נותק הקשר".

הודעת השגרירות

מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות כל משאב נדרש

במקביל לפעילות המשטרה באוסטריה, מפכ"ל המשטרה בישראל, רב-ניצב דני לוי, כינס הערכת מצב מיוחדת ומקיפה שעסקה כולה במאמצים הקדחתניים לאיתורן של השתיים. בדיון המיוחד השתתפו גורמים בכירים מאוד בסגל הפיקוד של המשטרה, ובהם ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל הפועלים בחו"ל וכן אנשי חפ"ק המודיעין של המשטרה הפועל באוסטריה.

בתום הערכת המצב הנחה המפכ"ל להקצות את כלל המשאבים והאמצעים הנדרשים, ללא מגבלה, לטובת קידום החקירה והאיתור, לצד הידוק והעמקת שיתופי הפעולה והעבודה המשותפת מול כלל הגורמים הבינלאומיים והמקומיים הרלוונטיים. כך נמסר היום (רביעי) מדוברות המשטרה בישראל.

התפתחות זו בדרגים הבכירים של משטרת ישראל מגיעה על רקע החשש הכבד וההולך וגובר לשלומן של מלי וליאל, אשר מוגדרות כנעדרות מאז יום שישי האחרון. החשד עלה מדרגה לאחר שהשתיים לא התייצבו להמראת טיסת החזרה ארצה, והדירה בה שהו נמצאה ריקה לחלוטין.

שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות. על פי ההודעה, כל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

בעוד הרשויות באוסטריה ממשיכות בסריקות ובבירורים השונים, קרובי המשפחה ונציגי המדינה בחו"ל מתוחים ודרוכים וממתינים לכל פיסת מידע שתוביל לפתרון התעלומה ולמציאת השתיים בריאות ושלמות.