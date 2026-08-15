דובר צה"ל הודיע עם צאת השבת כי במהלך הלילה נפצעו קצין צה"ל ושני לוחמי צה"ל באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

האירוע החריג הביא את לשכת ראש הממשלה לפרסם הודעה באנגלית עוד במהלך השבת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (מוצאי שבת) לאירוע ומסר כי "הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את לוחמינו בתוך הקו הצהוב. במתקפה נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל."

נתניהו הוסיף כי "בתגובה, צה"ל תקף את מפקדת הטרור של חיזבאללה שממנה יצאה ההוראה למתקפה. בזמן זה היו במפקדת חיזבאללה אזרחים כמגן אנושי כדי להאשים את ישראל באופן כוזב בפגיעה מכוונת באזרחים."

לדברי ראש הממשלה, "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הדרג המדיני ומסיר כל איום על כוחותינו ואזרחינו גם בלבנון וגם בעזה."

נתניהו חתם את דבריו וציין כי "אנו מאחלים החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו. מדינת ישראל לא תסבול כל פגיעה בלוחמיה ותפעל בעוצמה נגד כל איום."

ראש הממשלה פרסם כאמור באנגלית מלשכתו הודעה חריגה בעיצומה של השבת על תקיפת חיזבאללה בדרום לבנון, ככל הנראה מתוך הבנה שהאירוע דורש פרסום כדי למנוע תגובה אמריקנית לתגובה הישראלית.

"הבוקר חיזבאללה הפר את הפסקת האש בלבנון בכך שתקף את חיילינו באזור הביטחון המגן על יישובים ישראליים מעבר לגבול", נכתב בהודעה באנגלית. "מתקפת חיזבאללה פגעה קשה בשלושה מחיילינו. צה"ל הגיב בתקיפה של מפקדת הטרור של חיזבאללה, שהורתה על התקיפה".

לפי דיווחים, האירוע החל בליל שבת, בסביבות השעה 2:30, כאשר רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בסמוך לכוח יהל״ם הפועל בצק״ח קומנדו במרחב רכס עלי טאהר.

כתוצאה מכך, קצין ושני לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

⁠מיד לאחר מכן, צה״ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון ומפקדה מרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב אנסאר שבדרום לבנון.

בתקיפה חוסל המחבל עלי סמיר אלחאג' חסן, מפקד גדוד ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה. יחד איתו, חוסלו מספר מחבלים נוספים שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

לאחר התקיפה, עלתה טענה כי שהתה במפקדה הצבאית גם משפחתו של חסן וכי היא נפגעה בתקיפה. גורמים המעורים בפרטים הדגישו כי הם לא היו יעד התקיפה. התקיפה כוונה באופן ממוקד לעבר חסן, שהיה יעד חוקי לתקיפה בהתאם לדין הבין-לאומי. המחבל השתמש במשפחתו כמגנים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית.

עזה

לפני שעה קלה, במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, טנק של הכוחות עלה על מטען של ארגון הטרור חמאס, אין נפגעים לכוחותינו.

באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של כוחות צה״ל, והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וחיסלו אותם.