העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד ליו״ר מפלגת ״ישר!״ גדי איזנקוט ממשיך לעורר הדים: הערב (רביעי) נתלה באיילון שלט ענק שעליו תמונתו של איזנקוט והכיתוב המופנה לדוד: ״לך תשרת, תחזור אליי!״.

השלט מגיע ימים ספורים לאחר העימות בין השניים ביום שישי בחוף הים, שבמהלכו התפתח ביניהם ויכוח - במהלכו אמר איזנקוט את המשפט הנ"ל, שזכה לתגובות אוהדות ברשת.

במקביל, טוביה יגלניק דיווח הערב בגלי צה״ל כי מרדכי דוד מתכנן להרחיב החל מהשבוע הבא את פעילותו בתל אביב, ולקיים אירועי סליחות ותפילה עם מערכות הגברה גדולות בכיכר הבימה ובכיכר דיזנגוף.

לפי התכנון, האירועים צפויים להתקיים במהלך חודש הסליחות בכיכרות מרכזיות בעיר, כאשר דוד אף אינו שולל קיום תפילות בסמוך לבתיהם של אישים שונים.

מרדכי דוד מסר בתגובה: ״תל אביב בחודש הסליחות, כל הכיכרות המרכזיים שלה - אנחנו הולכים לעשות תפילות עם רמקולים ענקיים וסליחות. ואם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים - לא נפרט כרגע״.