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"תשרת ותחזור אליי"

עימות בין איזנקוט לדוד הפך לקמפיין בחירות - פעיל הימין יגיב באירוע ענק

ימים לאחר העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד לגדי איזנקוט, שלט ענק עם תמונתו של איזנקוט ומסר המופנה לדוד נתלה באיילון • במקביל, דוד מתכנן לקיים החל מהשבוע הבא אירועי סליחות ותפילות עם רמקולים בכיכרות המרכזיות בתל אביב • ״אם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים" (בארץ)

12תגובות

העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד ליו״ר מפלגת ״ישר!״ גדי איזנקוט ממשיך לעורר הדים: הערב (רביעי) נתלה באיילון שלט ענק שעליו תמונתו של איזנקוט והכיתוב המופנה לדוד: ״לך תשרת, תחזור אליי!״.

השלט מגיע ימים ספורים לאחר העימות בין השניים ביום שישי בחוף הים, שבמהלכו התפתח ביניהם ויכוח - במהלכו אמר איזנקוט את המשפט הנ"ל, שזכה לתגובות אוהדות ברשת.

במקביל, טוביה יגלניק דיווח הערב בגלי צה״ל כי מרדכי דוד מתכנן להרחיב החל מהשבוע הבא את פעילותו בתל אביב, ולקיים אירועי סליחות ותפילה עם מערכות הגברה גדולות בכיכר הבימה ובכיכר דיזנגוף.

לפי התכנון, האירועים צפויים להתקיים במהלך חודש הסליחות בכיכרות מרכזיות בעיר, כאשר דוד אף אינו שולל קיום תפילות בסמוך לבתיהם של אישים שונים.

מרדכי דוד מסר בתגובה: ״תל אביב בחודש הסליחות, כל הכיכרות המרכזיים שלה - אנחנו הולכים לעשות תפילות עם רמקולים ענקיים וסליחות. ואם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים - לא נפרט כרגע״.
צה"לבחירותעימותגדי איזנקוטמרדכי דוד

12 תגובות

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9
אני חושב אתה המשיח של עם ישראל ישר כח ותצליח בכל מעשך מרדכי דוד מלך ישראל
אביגדור
8
זו לא חוכמה לשרת, כשהרמטכ"ל שלך מפקיר אותך ומתנער מאחריות שילוחית. זהו כל הסיפור של הגמד הפוליטי אייזנקוט, על רגל אחת. גדי אייזנקוט הוא בובה של הפקידים, גדי פירק את צבא המילואים שלנו - הצבא העיקרי. את האשמה הטילו על החרדים. גדי הוא נוכל ארוז כ Teddy bear 🧸
Daniel Junior
7
אשריך מרדכי דוד צדיק ניכר שאתה מזרעו של מרדכי היהודי
ברווזגולי
להציק לאנשים בחודש אלול זה מזרעו של מרדכי ?.
א.א

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