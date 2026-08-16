מיליארדים לאיראן במחתרת: טיסות חשאיות מטריפות את האמירויות

צבא איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae צבא איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae 10 10 0:00 / 1:05

האם איחוד האמירויות שברה את החזית האזורית והעבירה במחתרת מיליארדי דולרים למשטר האיראני? דיווחים חדשים המבוססים על מקורות לא מזוהים בטהראן מגלים כי אבו דאבי הסכימה להפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף עצום של 10 עד 20 מיליארד דולר. מתוכם, כ-3 מיליארד דולר כבר הועברו ליעדם, לצד כשני טונות זהב בשווי מוערך של כ-283 מיליון דולר וסיוע בהעברת כ-15 מטוסי נוסעים משומשים לשיקום מערך התעופה האזרחית של איראן.

הפרשה, שנחשפה לראשונה בסוכנות רויטרס כבר בחודש יוני 2026 על ידי ארבעה מקורות שונים, מעוררת שאלות קשות על מהימנות הברית האזורית מול איראן. על פי הדיווחים, המהלך נקשר בניסיונה לכאורה של אבו דאבי למגן את עצמה מפני איומים ותקיפות איראניות ישירות בצל העימות האזורי מול ארצות הברית וישראל – צעד שגורמים באיראן מיהרו לתאר כניסיון בוטה "לקנות שקט".

לוחמים באיחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

עקבות בשמיים: טיסות המסתורין אידיוט אחד, 4 מיליון צפיות - המגיש חטף בומרנג מנתניהו דני שפיץ | 08:41 סכום עתק למי שיהרוג חייל אמריקני: איראן מכריזה על פרס דם חסר תקדים - וכמה יקבלו נשים? כיכר השבת | 13:44 השמועות שקיבלו תאוצה מחודשת אינן מבוססות רק על לחשושים דיפלומטיים, אלא נתמכות בנתוני מעקב טיסות מאומתים. מטוס מנהלים של חברת "רויאל ג'ט" מאבו דאבי (רישום A6-RJA) תועד כשהוא מבצע ב-11 וב-12 באוגוסט 2026 שתי טיסות בזק קצרות לאיראן – האחת לנמל התעופה מהראבאד בטהראן והשנייה לנמל פאיאם ליד כרג'. המטוס שהה על הקרקע במשך כחצי שעה עד שעה בלבד בכל ביקור טרם שובו. עובדה זו מאשרת מגעים אינטנסיביים בין המדינות, אם כי אין הוכחה חותכת לכך שהמטוס נשא מטען חריג. עם זאת, התזמון והתדירות של הטיסות מעוררים חשד כבד בקרב משקיפים אזוריים. כפי שפורסם בדיווחים הראשונים, המהלך נועד לאפשר לאמירויות להימנע מתקיפות איראניות ישירות על תשתיות האנרגיה והמסחר שלה.

ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב , סנטקום )

חומת ההכחשות בטירות האמירויות

מנגד, במשרד החוץ של איחוד האמירויות דוחים את הדברים על הסף. כבר עם פרסום הדיווחים הראשונים בקיץ, הגדירו אותם באבו דאבי כ"שגויים לחלוטין וחסרי בסיס", והדגישו חד-משמעית כי לא בוצעו שום העברות של כספים איראניים מוקפאים דרך המערכת הבנקאית בשטחם. גורמים רשמיים באמירויות מבהירים כי רמת האמון מול משטר האייתוללות שברירית ביותר, וכל הסדר עתידי מחייב ערבויות ברזל.

במקביל, הדרג הדיפלומטי בוושינגטון שומר על עמימות וטרם אישר את ממצאי ההעברות הספציפיות, תוך המשך אכיפת סנקציות הדוקות על ערוצי המסחר הבלתי חוקיים של טהראן. כידוע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר לאחרונה אזהרה חריפה לעבר איראן, כאשר הבהיר כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות הינו קצר ביותר.

אימון איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae אימון איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae 10 10 0:00 / 1:00

רקע אזורי מורכב

הפרשה המורכבת ממשיכה לחשוף את התפר העדין שבין אינטרסים כלכליים, פחד קיומי ביטחוני ודיפלומטיה חשאית במפרץ. בעוד איראן ועומאן מקדמות בחשאי תוכנית לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז, נראה כי גם אבו דאבי מנסה למצוא את דרכה בין הפטיש לסדן. השאלה המרכזית שעולה היא האם מדובר בניסיון לגיטימי להימנע מהסלמה, או שמא בפרצה מסוכנת בחזית האזורית מול המשטר האיראני.

יצוין כי בימים האחרונים התחדדה המתיחות במפרץ הפרסי לאחר הצהרות חוזרות של טראמפ בנוגע למצר הורמוז, כאשר הנשיא האמריקני הבהיר כי ארה"ב תשוב לפעולה צבאית עוצמתית במידה והשיחות עם איראן לא יעלו יפה. על רקע זה, נראה כי האמירויות מנסה לנווט בזהירות רבה בין הלחצים האמריקאיים לבין האיומים האיראניים הישירים.