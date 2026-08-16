בהכרזה חסרת תקדים שמעמיקה את המתיחות בין טהרן לוושינגטון, הודיע היום (ראשון) מפקד הצבא האיראני (ארטש), סרלשכר אמיר חאתמי, על פרס כספי של 30 אלף דולר שיוענק לכל כוח איראני שיצליח לתפוס או להרוג חייל אמריקאי "תוקף".

ההודעה נמסרה במהלך טקס לציון יום העיתונאי, שנערך בארגון האידאולוגי-פוליטי של הצבא. חאתמי הבהיר כי הפרס ימומן "מצד העם האיראני" ובשיתוף הציבור, ולא מתקציב המדינה באופן ישיר. על פי דיווחים איראניים, הסכום לנשים איראניות שיתפסו או יהרגו חייל אמריקאי יהיה כפול – 60 אלף דולר.

"אם כל כוח איראני יצליח לתפוס או להרוג כוח אמריקאי תוקף, הוא יקבל מהעם האיראני פרס של 30 אלף דולר", כך ציטטו את חאתמי כלי תקשורת איראניים, בהם Defa Press ו-WANA. ההכרזה אושרה על ידי ערוצים רשמיים וכן על ידי ערוצים עצמאיים כמו Iran International.

על רקע המתיחות במפרץ הפרסי

ההכרזה מגיעה על רקע המתחים הגבוהים בין איראן לארצות הברית באזור, ובפרט סביב נוכחות כוחות אמריקאים במזרח התיכון והמצב במפרץ הפרסי. בימים האחרונים התחדדה המתיחות לאחר הצהרות חוזרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע למצר הורמוז, כאשר הנשיא האמריקני איים להכריז על המצר כשטח אמריקני.

במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד ביום שישי, אמר טראמפ כי "לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית". יצוין כי סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס מסר לאחרונה בריאיון לפוקס ניוז כי "מטרה מספר 1: לשמור על הנפט והגז זולים לאמריקנים".