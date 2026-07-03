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סערה בבני ברק

מרדף דרמטי בעיר החרדית: השוטרים פתחו את הדלת בניסיון להפיל את הרוכבים

שני צעירים חרדים רכבו על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי • השוטר פתח את דלת הניידת בניסיון לעצור אותם | החשש: הצעירים נמלטו מחשש למעצר בעוון לימוד תורה (חדשות)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אירוע חריג התרחש אמש (ליל שישי) ברחובות בני ברק, כאשר שני צעירים חרדים שרכבו על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי הצליחו להימלט ממרדף משטרתי דרמטי שנמשך מספר דקות בלב העיר. המרדף, שתועד והופץ ברשתות החברתיות, חשף ניסיון נחוש של ה לעצור את הרוכבים - אך ללא הצלחה.

על פי התיעוד, הניידת המשטרתית דלקה אחר הצעירים עם אורות מהבהבים וסירנות פועלות. בשלב מסוים, השוטר פתח את דלת הניידת בפתאומיות בניסיון לחסום את דרכם ולבצע מעצר מהיר, אך הרוכבים הצליחו לחמוק בתמרון מהיר על גבי המדרכה והמשיכו בנסיעתם.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

המרדף נמשך לתוך רחובותיה הסואנים של העיר, כאשר הצעירים התמרנו בין כלי רכב, אוטובוסים והולכי רגל. למרות המאמצים הנרחבים של כוחות המשטרה, האירוע הסתיים בהימלטותם של השניים מהמקום, ללא שנעצרו או זוהו.

החשד: עריקות מהצבא

על פי הערכות, הרקע להימלטות הנחרצת של הצעירים אינו נובע בהכרח מניסיון להתחמק מעבירת התעבורה עצמה - רכיבה על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי כחוק. ככל הנראה, השניים נמצאים כעת תחת הגדרה של עריקות בעקבות אי-הסדרת מעמדם מול צה"ל, ועל כן החשש מפני זיהוי ומעצר בידי כוחות המשטרה הוא שהוביל להחלטתם לברוח מהזירה.

משטרהבני ברק
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