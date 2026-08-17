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התנפל עליו

אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה

חשוד בן 39 נעצר על ידי משטרת בעיר החרדית לייקווד לאחר שהטיח את פניו של נהג אחר ברכב והכה אותו עד לאיבוד הכרה, בעקבות עימות שהסלים לתאונה בצומת מרכזי בעיר. הקורבן פונה לבית החולים, והחשוד הועבר למעצר בגין תקיפה חמורה (בעולם)

5תגובות
שוטרים (צילום: שאטרסטוק)

תושב טומס ריבר בניו ג׳רזי, גבר כבן 39, נעצר לאחר שתקף באלימות קשה נהג אחר במהלך תקרית זעם בכביש בעיר החרדית הסמוכה לייקווד. האירוע הקשה, שקיבל תפנית אלימה במיוחד, הותיר את הנהג המותקף פצוע ומחוסר הכרה לפרק זמן קצר, עד שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

באתר Lakewood Alerts דווח כי הדיווחים הראשוניים על האירוע התקבלו במוקד המשטרה ביום שישי בשעה 15:30, כאשר שוטרי תחנת לייקווד הוזעקו לאזור הצומת של שדרות ניו המפשייר ורחוב צ'סטנאט, בעקבות דיווחים על תאונת דרכים בין שני כלי רכב שלוו בקטטה אלימה.

מחקירת המשטרה וממצאי הזירה עולה כי עימות מילולי וסוער שהתפתח בין שני הנהגים תוך כדי נסיעה, הסלים במהירות והוביל להתנגשות בין שני כלי הרכב. אולם האירוע לא הסתיים בכך. מיד לאחר התאונה, יצא אחד הנהגים מרכבו, ניגש אל הנהג השני והתנפל עליו בברוטאליות. לפי החשד, התוקף הטיח בעוצמה את פניו של הקורבן בדופן הרכב ולאחר מכן הוסיף להכותו, עד שהנהג המותקף איבד את הכרתו על הכביש.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום הגישו לקורבן טיפול רפואי ראשוני בשטח, תוך שהוא סובל מחתכים ומחבלות, ופינו אותו בהמשך לבית החולים המקומי במצב מוגדר כלא מסכן חיים. במקביל, השוטרים עכבו ועצרו את החשוד בתקיפה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם הוחלט להגיש נגדו אישום חמור בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, והוא הועבר למעצר בבית הכלא של מחוז אושן עד לקיום הליכים משפטיים בעניינו.

מפקד משטרת לייקווד, גרגורי מאייר, התייחס לאירוע והזהיר את ציבור הנהגים מפני הסלמה בכבישים. מאייר ציין כי אירועי זעם בכביש עלולים להדרדר במהירות רבה ולהוביל לתוצאות קשות והרסניות. הוא קרא לציבור לשמור על איפוק וקור רוח, להימנע לחלוטין ממגע או עימות עם נהגים אגרסיביים, ולפנות מיד לכוחות האכיפה בכל מקרה של תחושת איום, תוך שהוא מדגיש כי שום ויכוח בכביש אינו שווה פציעה או מאסר. חקירת הנסיבות נמשכת.

5 תגובות

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5
מה זה קשור אלינו זה כנראה שני גויים .אלא מאי בליקווד טוב ,אז זה שווה כתבה .
שיא
4
לא מבין טומס ריבר זה מקום מורחב לכל אחד יש טירה שם בית נאה מרחיבים דעתו של אדם! איך יכול להיות שאנשים שם בכלל מתעצבנים ועוד לתת מכות... עדיף כבר לחיות בבני ברק בדירת קטנצ'יק ולהיות רגוע...
יצחק הרגוע
3
שינמק בכלא לכל החיים . נבלה. מה זה מטיח ראש של אדם בדופן הרכב ומכה כמו חיה. ? ! מאסר עולם על דבר כזה.
צדיק המסיכות

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