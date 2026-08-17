אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה

תושב טומס ריבר בניו ג׳רזי, גבר כבן 39, נעצר לאחר שתקף באלימות קשה נהג אחר במהלך תקרית זעם בכביש בעיר החרדית הסמוכה לייקווד. האירוע הקשה, שקיבל תפנית אלימה במיוחד, הותיר את הנהג המותקף פצוע ומחוסר הכרה לפרק זמן קצר, עד שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

באתר Lakewood Alerts דווח כי הדיווחים הראשוניים על האירוע התקבלו במוקד המשטרה ביום שישי בשעה 15:30, כאשר שוטרי תחנת לייקווד הוזעקו לאזור הצומת של שדרות ניו המפשייר ורחוב צ'סטנאט, בעקבות דיווחים על תאונת דרכים בין שני כלי רכב שלוו בקטטה אלימה.

מחקירת המשטרה וממצאי הזירה עולה כי עימות מילולי וסוער שהתפתח בין שני הנהגים תוך כדי נסיעה, הסלים במהירות והוביל להתנגשות בין שני כלי הרכב. אולם האירוע לא הסתיים בכך. מיד לאחר התאונה, יצא אחד הנהגים מרכבו, ניגש אל הנהג השני והתנפל עליו בברוטאליות. לפי החשד, התוקף הטיח בעוצמה את פניו של הקורבן בדופן הרכב ולאחר מכן הוסיף להכותו, עד שהנהג המותקף איבד את הכרתו על הכביש.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום הגישו לקורבן טיפול רפואי ראשוני בשטח, תוך שהוא סובל מחתכים ומחבלות, ופינו אותו בהמשך לבית החולים המקומי במצב מוגדר כלא מסכן חיים. במקביל, השוטרים עכבו ועצרו את החשוד בתקיפה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם הוחלט להגיש נגדו אישום חמור בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, והוא הועבר למעצר בבית הכלא של מחוז אושן עד לקיום הליכים משפטיים בעניינו.

מפקד משטרת לייקווד, גרגורי מאייר, התייחס לאירוע והזהיר את ציבור הנהגים מפני הסלמה בכבישים. מאייר ציין כי אירועי זעם בכביש עלולים להדרדר במהירות רבה ולהוביל לתוצאות קשות והרסניות. הוא קרא לציבור לשמור על איפוק וקור רוח, להימנע לחלוטין ממגע או עימות עם נהגים אגרסיביים, ולפנות מיד לכוחות האכיפה בכל מקרה של תחושת איום, תוך שהוא מדגיש כי שום ויכוח בכביש אינו שווה פציעה או מאסר. חקירת הנסיבות נמשכת.