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הבלשים תפסו כ-80 ראשי בקר שהוכנסו לשטח אש של בסיס גולני

בלשי ימ"ר מג"ב חוף תפסו כ-80 ראשי בקר שהוכנסו לשטח אש וגרמו להפסקת אימוני יחידות צה"ל | העדרים הועברו לקרנטינה ובעליהם נחקרו | תיעוד (משטרה)

במסגרת פעילות ממוקדת של היחידה המרכזית במג"ב חוף נגד תופעת פלישת עדרי בקר לשטחי אש, אשר גורמת לשיבוש ולהפסקת אימונים של יחידות צה"ל, פעלו בלשי ימ"ר מג"ב חוף יחד עם לוחמי יחידת מתפ"א ובשיתוף הסיירת הירוקה בשטח אש המשמש את בסיס גולני.

הפעילות בוצעה בתום תקופה של איסוף מודיעיני ממוקד, תוך הפעלת אמצעים ויכולות טכנולוגיות ומבצעיות מתקדמות.

במהלך הפעילות איתרו הכוחות בתוך שטח האש שני עדרי בקר, ובהם כ-80 ראשי בקר, השייכים על פי החשד לתושבי מועאוויה ועין אברהים, הסמוכים לאום אל-פחם.

העדרים נתפסו והועברו לקרנטינה באזור מושב דור. בעלי העדרים נחקרו ביחידה המרכזית של מג"ב חוף, בשיתוף היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון, ובמסגרת ההליך צפויים להינקט נגדם צעדי אכיפה ולהטיל עליהם קנסות, כתנאי לקבלת העדרים בחזרה.

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהבקרשטח אש

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