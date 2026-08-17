ברגע האחרון: המתנדב שהסית נגד הפרמדיק החרדי נמלט מהצבעת הדחה

בסוף השבוע האחרון, דקות ספורות בלבד לפני שחברי ארגון החירום והאמבולנסים 'ויליאם פ. פייסט' במחוז רוקלנד היו אמורים להצביע על הדחתו, הגיש מתנדב בארגון את התפטרותו. הצעד המהיר מנע את קיום ההצבעה הרשמית ואיפשר לו לסיים את דרכו בארגון בתנאיו שלו, במקום לעמוד בפני החלטת חברי הארגון. כך דווח באתר מונסי סקופ.

ההתפטרות המיידית מגיעה בתום כמעט שבועיים של סערה תקשורתית ובדיקה פנימית מקיפה שערך ארגון 'פייסט'. במקביל, דירקטוריון נציבי האש של מחוז ספרינג ואלי השעה את המתנדב מפעילותו בכבאות למשך 30 יום בשל אותו אירוע, כאשר צעדים משמעתיים נוספים עדיין נבחנים.

הסרטון שעורר סערה

ראשיתה של הפרשה בסרטון שצילם המתנדב והעלה לרשתות החברתיות. בתיעוד נראה רכב חירום של פרמדיק חרדי מארגון 'הצלה' ברוקלנד קאונטי כשהוא חונה בחניית נכים מחוץ לחנות, עם אורות החירום דולקים. הסרטון הופץ במהירות בקבוצות מדיה חברתית מקומיות ללא הקשר, ועורר גל ביקורת נוקב כלפי ארגון 'הצלה' והקהילה היהודית, כולל תגובות רבות בעלות אופי אנטישמי.

אלא שבירור עובדתי שנעשה לאחר מכן חשף את התמונה המלאה: הפרמדיק מ'הצלה' מיהר לתוך החנות כדי להעניק טיפול רפואי מציל חיים לילד שהיה מחוסר הכרה. בזמן שהמתנדב תיעד את הרכב והפיץ את הסרטון, הפרמדיק החרדי עסק בפועל בהחייאה ובטיפול חירום מציל חיים בתוך המבנה.

חקירות רשמיות והליכים משמעתיים

בעקבות חשיפת הפרטים המלאים והסערה הציבורית, הודיעו הן ארגון האמבולנסים 'פייסט' והן מחוז כיבוי האש של ספרינג ואלי על פתיחת חקירות רשמיות. בהנהלת 'פייסט' הבהירו כי הדירקטוריון רואה את המקרה בחומרה רבה ומנהל בדיקה מעמיקה בהתאם לתקנון ולנהלים המקובלים.

כפי שדווח בכיכר השבת, מועצת נציבי האש של מחוז ספרינג ואלי החליטה להשעות את הכבאי באופן מיידי למשך 30 יום. ההחלטה מגיעה בעקבות הסערה הציבורית שפרצה לאחר שהכבאי צילם והפיץ ברשתות החברתיות את הסרטון, תוך השמטת העובדה שהפרמדיק נלחם באותן דקות על חייו של ילד מחוסר הכרה.

התפטרות ברגע האחרון

ההליך הפנימי בארגון 'פייסט' הגיע לשיאו בישיבה מיוחדת שזומנה לשעת ערב בסוף השבוע, שבה עמדה על הפרק הצבעה רשמית על הדחת המתנדב. אולם, כאשר ההצבעה הייתה במרחק דקות ספורות, העדיף המתנדב להקדים רפואה למכה, להגיש את התפטרותו ולסיים את תפקידו בארגון באופן מיידי.

ההתפטרות היזומה מנעה את קיום ההצבעה והביאה לסיום דרכו בארגון בתנאים שלו, במקום לעמוד בפני החלטת חברי הארגון. יצוין כי צעדים משמעתיים נוספים נגדו עדיין נבחנים במחוז כיבוי האש של ספרינג ואלי.

הסכנה שבשיימינג ברשתות

המקרה המקומם מציף מחדש את הסכנה שבהפצת תיעודים ברשתות החברתיות ללא בדיקת העובדות. הוצאת דברים מהקשרם עלולה לגרום לגל של שנאה, אנטישמיות והסתה נגד אנשי רפואה וחירום המחרפים את נפשם למען הכלל.

כפי שדווח בהרחבה בכיכר השבת, האירוע התרחש ביום שישי האחרון בסניף 'קוסטקו' בעיירה נאנואט. פרמדיק מארגון 'הצלה' במחוז רוקלנד נזעק לטיפול דחוף בילד שנמצא ללא הכרה בתוך החנות. כשהבין שכל שנייה קריטית להצלת חיים, החנה את רכב החירום בחניית הנכים עם אורות החירום מהבהבים ומיהר פנימה להעניק טיפול מציל חיים.

הפרשה ממחישה את החשיבות העליונה בבירור האמת לפני שרצים לשפוט ולפרסם ברשת, ואת המחיר הכבד שעלול להיגרם כתוצאה מהפצת מידע חלקי ומטעה.