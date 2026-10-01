תיעוד ענק ומרומם רבי אלימלך הקפיץ את הירושלמיים בסוכה הענקית של באיאן אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:18