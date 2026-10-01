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רבי אלימלך הקפיץ את הירושלמיים בסוכה הענקית של באיאן

אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשמחת בית השואבה (צילום: א. אייזנבאך)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותרבי אלימלך בידרמן

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