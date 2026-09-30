על פי הערכת המשטרה, רבבות בני אדם, מכל גווני הקשת הציבורית, השתתפו באירוע הענק 'שמחת בית השואבה הגדולה בישראל' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בראשות, אביהם ואוהבן של ישראל, כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, שהתקיימה באצטדיון המושבה בפתח תקוה - האצטדיון הגדול והמפואר בארץ.

באירוע שהתקיים בחסות עיריית פתח תקוה, השתתפו ראש עיריית פתח תקוה רמי גרינברג, והצמרת העירונית, הסגל הבכיר במשטרת ישראל, אישי ציבור, עשרות רבנים, ראשי ישיבות, ואחמ"ים רבים.

שיאו של הערב היה נאומו המלהיב והמחזק של כ"ק מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, שדיבר מענייני החג והשעה, והסביר את ערך לימוד התורה וכמה הוא שומר על עם ישראל. האדמו"ר אמר: "האם בני הישיבות נקראים עריקים? ההפך הוא הנכון. העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה, הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם חלילה למלחמות וצרות! רק אם נתחזק יותר בלימוד התורה ושמירת המצוות ננצל מכל רע ומכל מלחמה ונזכה תיכף ומיד לגאולה.

כדברי התלמוד ירושלמי במסכת ראש השנה "כשישראל משליכין את התורה לארץ, מלכות הגויים גוזרת גזירות רעות על ישראל ומצליחים". וכמובא בספר 'תנא דבי אליהו', "לא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה. וכל הצרות הבאות על ישראל אינם אלא מפני פשעה של תורה". אולם אם נתחזק בלימוד התורה ונחזק ונרומם את לומדיה, ננצל מכל רע, כי כל קיומו של העולם, הוא רק בזכות התורה. כמאמר חז"ל "אמר ר' אליעזר, גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי".

וכפי המשל הידוע, על אדם שיצא פעם לשוק, לתור אחרי עסק ומסחר כלשהו. ראה חנווני אחד מוכר אגוזים במחיר ארבעה זהובים לק"ג, עמד האדם והרהר, הרי מחציתם של האגוזים האלו הם קליפות, ואם כן נמצא שהקונה משלם בעד חצי קילו קליפות של אגוזים סך של שני זהובים. ואם כך הרי כדאי לאסוף את כל קליפות האגוזים מהשוק, ולמכרן במחיר שני זהובים לק"ג, וזה יהיה ריווח נקי, שכן הקליפות לא תעלינה אף פרוטה אחת. האדם לא חשב פעמיים, אמר ועשה, הוא אסף מלאי גדול של קליפת האגוזים מהשוק, ועמד למכור אותן, עד מהרה התקהלו מסביבו הרבה עוברים ושבים וצחקו בפה מלא על הסוחר המוזר, והטיחו בו, כשאדם קונה אגוז שלם הוא משלם גם בשביל קליפתו, אבל מי פתי ילך ויקנה קליפות בלבד.

הנמשל הוא: התורה היא האגוז, וצרכי העולם הזה הם הקליפות. המטרה של בריאת העולם הייתה בשביל התורה, וכל צרכי העולם הזה הם אמצעים לקיום התורה. אולם הקליפות לבד ללא הגרעין, אין להן שום ערך כלל. אלו שמפריעים ללמוד תורה, הם הקליפות, ובני הישיבות שלומדים תורה, הם הגרעין ששומר על עם ישראל.

האדמו"ר המשיך ואמר: בגמרא מסכת ברכות מובא: פעם אחת גזרו הרומאיים על בני ישראל שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצא את רבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ומלמדם תורה. אמר פפוס לרבי עקיבא: האם אתה לא מתיירא מפני המלכות. ענה לו רבי עקיבא: משל, למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו הדייגים. אמר להם: באו תעלו איתי ליבשה, ונחיה יחדיו ביבשה. אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טיפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, אז במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך - כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה. ממשיכה הגמרא ומספרת: לא היו ימים מועטים, ותפסו הרומאים את ר' עקיבא והכניסו אותו לבית האסורים, וכמו כן, תפסו הרומאים את פפוס בן יהודה והכניסו אותו לבית הסוהר על כל מיני דברים שהוא עשה. כשישבו יחדיו רבי עקיבא ופפוס בבית האסורים, אמר פפוס לרבי עקיבא: אשריך ר' עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.

האדמו"ר סיים לקול תרועות הקהל: "אשריכם בחורי הישיבות ואברכי הכוללים הלומדים תורה יומם וליל, שנתפסתם על דברי תורה"!

(הנאום המלא של האדמו"ר ווידאו מהחגיגה הגדולה, ניתן לראות בווידאו באתר.)

בסיום דבריו הנרגשים קיבל קהל הרבבות יחד עם האדמו"ר 'קבלת עול מלכות שמים' כשקריאת 'שמע ישראל' מהדהדת למרחקים בחוצות העיר, מה שקירב המונים לאביהם שבשמים, ואף את המון העם הרחוקים מדרך המסורת.