רבבות צפויים להגיע ביום ראשון, חוה"מ סוכות לשמחת בית השואבה, של חסידות מישקולץ בפתח תקוה, שתתקיים ב'אצטדיון המושבה' בעיר •בראשות כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א: מנהיגה הרוחני של פתח תקוה • האירוע בחסות ראש העיר רמי גרינברג ובליווי ענקי הזמר מהארץ והעולם (סוכות, מוזיקה).
גיליון זה כקודמיו מכיל: אוצר בלום של פנינים, פרפראות ורעיונות בהירי מבט, מתוך סדרת הספרים הפופולארית "אור שלום" - של האדמו"ר ממישקולץ, מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, שזכה שתורותיו הפכו לנחלת הכלל. ומאמרים אקטואלים תורניים מרתקים (חרדים)
רבבות צפויים להגיע במוצאי חג ראשון של סוכות לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ בפתח – תקוה
• את המשא המרכזי ישא כ"ק מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
• ינעימו ענקי הזמר: ליפא שמעלצר, חיים ישראל, מקהלת מלכות וילד הפלא בנצי קלצקין (שמחת בית השואבה)
כ"ק האדמו"ר ממישקולץ מנהיגה הרוחני של פ"ת בנאומו: "אנו נמצאים כעת בפתחו של הגאולה, בראש השנה יכלו לראות זאת. הולך להיות דברים גדולים ונשגבים לעם ישראל • השנה, בשל מגבלות הקורונה, רבבות מעמך בית ישראל, האזינו וצפו באירוע בשידור חי (חרדים)
במוצאי חג ראשון של סוכות שמחת בית השואבה הגדולה בישראל, בחסידות מישקולץ בפ"ת • את המשא המרכזי ישא האדמו"ר ממישקולץ מנהיגה הרוחני של פ"ת • ינעימו: מקהלת מלכות, להקת הילדים חסידימלעך, וענקי הזמר • השנה, בשל מגבלות הקורונה, עם ישראל יאזין לאירוע בשידור חי (חרדים)