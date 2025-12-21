הדלקת נרות חנוכה בחצה"ק מישקולץ ( צילום: שוקי לרר )

אלפי חסידים ואנשי מעשה, השתתפו במעמד האדיר של 'פרסומי ניסא' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה כבוד קדושת האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה על חנוכיית כסף ענקית, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.