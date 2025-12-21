אלפי חסידים ואנשי מעשה, השתתפו במעמד האדיר של 'פרסומי ניסא' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה כבוד קדושת האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה על חנוכיית כסף ענקית, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.
לאחר ההדלקה עברו ההמונים להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מכך מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו. כידוע ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ אינן שבות ריקם ומתקיימות במלואן.
קטע מרגש שגרם להוזיל דמעה אצל רבים, היה כשזוגות רבים עברו עם ילדיהם הרכים שנולדו לאחר שנות ציפייה ארוכים בזכות ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ בעת הדלקת הנרות בשנים עברו.
ישועות פלאיות אלו, מצטרפות לשורת המופתים, המתגלים בעת קבלת הקהל הקבועה שעורך האדמו"ר בכל ערב לכל הבאים אליו להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.
האדמו”ר ממישקולץ, ידוע כאחד מגאוני וצדיקי הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.
0 תגובות