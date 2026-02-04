בהודעה שמסמלת מהפך דרמטי מדיווח מוקדם יותר הערב, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר כי בסופו של דבר שיחות הגרעין עם ארה"ב יתקיימו במועדן בעומאן.

"שיחות הגרעין עם ארצות הברית מתוכננות להתקיים במוסקט בסביבות השעה 10 בבוקר ביום שישי", כתב שר החוץ בהודעה רשמית, והוסיף: "אני אסיר תודה לאחינו העומאניים על ביצוע כל הסידורים הדרושים".

על פי דיווח של העיתונאי ברק רביד, בעקבות לחץ כבד של מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות - ארה"ב הסכימה בסוף לקיים את השיחות.

ההודעה המפתיעה הגיעה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא כי המנהיג העליון עלי חמינאי "צריך להיות מודאג מאוד", ברקע הדיווחים המוקדמים יותר על פיצוץ בשיחות כתוצאה מאי הסכמה בין הצדדים. איראן התעקשה שידונו רק בנושא הגרעין, בעוד ארה"ב הייתה מעוניינת לדון בנושאים נוספים, כמו תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית.

כשנשאל על אופציה שהאיראנים ינסו לתקן את מתקני הגרעין הגיב הנשיא הערב: "אם הם ינסו שוב - אמרתי להם שנבצע את התקיפה שוב ונעשה את העבודה מחדש". לדבריו, "הם ניסו לחזור לאתר - הם אפילו לא הצליחו להתקרב אליו. הייתה שם השמדה מוחלטת. הם שקלו להקים אתר חדש באזור אחר במדינה. גילינו על כך, ואמרתי להם: אם תעשו את זה - ננקוט נגדכם צעדים קשים מאוד".