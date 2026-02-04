כיכר השבת
אחרי האיומים

דרמטי: השיחות בין ארה"ב לאיראן יתקיימו במועדן | זו הסיבה למהפך

לאחר דיווחים על פיצוץ במגעים, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר כי בסופו של דבר שיחות הגרעין עם ארה"ב יתקיימו במועדן בעומאן | "אני אסיר תודה לאחינו העומאניים על ביצוע כל הסידורים הדרושים", כתב שר החוץ | הרקע לשינוי: מדינות ערב (בעולם)

ערקאצי מימין, טראמפ משמאל (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

בהודעה שמסמלת מהפך דרמטי מדיווח מוקדם יותר הערב, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר כי בסופו של דבר שיחות הגרעין עם יתקיימו במועדן בעומאן.

"שיחות הגרעין עם ארצות הברית מתוכננות להתקיים במוסקט בסביבות השעה 10 בבוקר ביום שישי", כתב שר החוץ בהודעה רשמית, והוסיף: "אני אסיר תודה לאחינו העומאניים על ביצוע כל הסידורים הדרושים".

על פי דיווח של העיתונאי ברק רביד, בעקבות לחץ כבד של מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות - ארה"ב הסכימה בסוף לקיים את השיחות.

ההודעה המפתיעה הגיעה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא כי המנהיג העליון עלי חמינאי "צריך להיות מודאג מאוד", ברקע הדיווחים המוקדמים יותר על פיצוץ בשיחות כתוצאה מאי הסכמה בין הצדדים. התעקשה שידונו רק בנושא הגרעין, בעוד ארה"ב הייתה מעוניינת לדון בנושאים נוספים, כמו תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית.

כשנשאל על אופציה שהאיראנים ינסו לתקן את מתקני הגרעין הגיב הנשיא הערב: "אם הם ינסו שוב - אמרתי להם שנבצע את התקיפה שוב ונעשה את העבודה מחדש". לדבריו, "הם ניסו לחזור לאתר - הם אפילו לא הצליחו להתקרב אליו. הייתה שם השמדה מוחלטת. הם שקלו להקים אתר חדש באזור אחר במדינה. גילינו על כך, ואמרתי להם: אם תעשו את זה - ננקוט נגדכם צעדים קשים מאוד".

0 תגובות

5
מה עובר על טראמפ???
חושב
הבן אדם התחרפן לגמרי הוא משקשק מהארנים הם מסןבבים אותו
מזל תאומים
4
הגיע הרגע להילחם להשמיד ולחסל את ראשי הטרור ומחבלי חמאס בעזה ובלבנון ישראל צריכה להיערך למהלך רב־שכבתי תקיפה מהאוויר פעולות חשאיות פגיעה במנהרות ובשרשרת הפיקוד חיסול יכולות תקשוב ולוגיסטיקה ניתוק צירי אספקה ופגיעה במוקדי פיקוד המטרה ברורה שיתוק מוחלט של האיום
עובדיה
חשוב מאוד שיש מטרות חסר רק מי שמעוניין לבצע
חחח
זה לא עניין של עוד חיילים אלא של החלטותה לצה״ל יש כוח אדם ויכולת אש אדירה מה שחסר זו הנהגה שמפעילה אותה בלי פחד גם מיליון מגויסים לא יעזרו אם ממשיכים לנהל מלחמה בהיסוס
מזרחי
3
כדי למתק את הדינים מעל עם ישראל ולעורר רחמי שמים מרובים טוב וראוי לומר בפה מלא ובאמונה פשוטה את הפסוק הקדוש המורה כי אין כוח בעולם מול רצון הבורא: “ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה׳ ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים.” וכשם שה' שלח מלאך אחד והכריע מחנה עצום ברגע אחד כך
ישראל
2
כל הפרה חייבת להיות מענה מיידי ואגרסיבי כל פגיעה בחיילים ישראליים חמאס משלם במחיר מלא אין מקום לרחמים
עומרי
1
לחץ על התקציב אמצעי לגיטימי לשמירה על זכויות הציבור החרדי
ברקאי

