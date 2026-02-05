זירת התאונה, הלילה - צילום: דוברות מד"א זירת התאונה, הלילה | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:16 זירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לאחר חצות לילה (בין רביעי לחמישי) לכביש 4711 בכניסה לעיראלעד בעקבות דיווח על תאונת דרכים.

הכוחות ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בצעיר בן 18 עם חבלה רב מערכתית, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כמו כן העניקו הכוננים טיפול רפואי לארבעה נפגעים, צעיר כבן 25 עם חבלות בבטן ובגפיים במצב קשה, ולשלושה נפגעים עם חבלות בגופם במצב בינוני וקל, והם פונו להמשך טיפול בבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ושיבא בתל השומר. משה סעדון ראש סניף אלעד באיחוד הצלה והחובשים אפרים זיאת ומוטי לוי שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב וכתוצאה מכך אחד מהם התהפך. הענקנו בזירה טיפול רפואי ל-6 פצועים. כבן 23 שפונה במצב אנוש לאחר פעולות החייאה בזירה, פצוע קשה כבן 25, שני נפגעים נוספים במצב בינוני ולשני תינוקות (בגילאי 1-2) במצב קל". נחיתת החירום והסערה: הרשויות עצרו את החסיד המבוקש, מגורש מאירלנד נחמן שטרנהרץ | 04.02.26 מוטי שמעוני נהג אמבולנס איחוד הצלה שפינה מהזירה מסר: לאחר הטיפול הרפואי הראשוני בזירה ובסיוע של חובשים נוספים, פינתי את אחד הפצועים לבית החולים שיבא בתל השומר כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה".

זירת התאונה, הלילה ( צילום: איחוד הצלה )

פאראמדיק מד"א איתי רייז וחובש בכיר במד"א יאיר קטוע סיפרו:"כשהגענו למקום ראינו שמדובר בתאונה קשה, שני כלי הרכב היו מעוכים, מאחד הרכבים חולץ צעיר כבן 18 עם פציעות קשות, הוא היה מחוסר הכרה, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בדחיפות לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה, כשמצבו אנוש.

"מהרכב השני חולצו צעיר כבן 25 בהכרה, כשהוא סובל מחבלות בבטן ובגפיים ומצבו קשה, וצעירה כבת 25 במצב בינוני. בנוסף היו ברכב פעוט כבן 3 במצב בינוני עם חבלה בראש, ותינוקת כבת שנה במצב קל שלאחר טיפול ראשוני בשטח פינינו אותם לבית החולים."

חובשי הצלה אלי פכטר ורובי קלפהולץ דיווחו: "הגענו לזירת תאונת דרכים קשה מאוד, בה מצאנו חמישה נפגעים במצבי פציעה שונים לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות בצעיר כבן 18 עם חבלה רב מערכתית, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

"כמו הענקנו טיפול רפואי, לגבר כבן 25 עם חבלות בבטן ובגפיים במצב קשה, לאשה כבת 25 עם חבלות בבטן, לפעוט כבן 3 עם חבלת ראש, שניהם במצב בינוני, ולתינוקת כבת שנה עם חבלות בגופה במצב קל, והם פונו בסיוע אמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה להמשך טיפול בבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ושיבא בתל השומר."