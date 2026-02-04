המתיחות הביטחונית הגואה בין איראן לארה"ב והחשש מפני הסלמה שתשפיע על ארץ ישראל, נותנים את אותותיהם בחצרות הקודש. ל'חדשות' נודע כי בהוראה ישירה של האדמו"ר מסקווירא, בוטלה נסיעתו המתוכננת של בנו בכורו, הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי, שהיה אמור להגיע לביקור בארה"ק בשבוע הבא.

ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב בבית האדמו"ר בשיכון סקווירא בניו יורק, נוכח הדיווחים על חילופי איומים בין טהרן לוושינגטון. גורמים בחסידות מציינים כי האדמו"ר עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות והורה לבנו להישאר בשלב זה בארה"ב ולא להסתכן בנסיעה בעת הזו.

יצוין כי אין זו הפעולה הראשונה של האדמו"ר בשבוע האחרון המעידה על חשש מהמצב. כפי שדווח, כבר בשבוע שעבר הורה האדמו"ר למספר חסידים ששהו בביקור בישראל לקצר את שהותם באופן מיידי. החסידים קיבלו הוראה להספיק ולחזור לביתם שבארה"ב עוד לפני כניסת השבת האחרונה.

מנגד, במקרה ספציפי אחר, הורה האדמו"ר לחתן להמריא מארה"ב לישראל כדי לחגוג את שבת ה'אופריף' במחיצת בני משפחתו השוהים בארץ, מה שמלמד על התייחסות פרטנית וזהירה לכל מקרה ומקרה על פי הנסיבות.

בקרב מאות חסידי סקווירא בארץ ישראל שציפו לבואו של בן האדמו"ר, שוררת אכזבה מסוימת, אך בקהילה מדגישים כי הוראת האדמו"ר היא המצפן. "אנחנו חיים בתקופה לא יציבה, והרבי רואה דברים שאנחנו לא רואים", אמר אחד מהחסידים בשיחה ל'כיכר', "הביטול הוא רק לעת עתה, ואנו תפילה שהשקט יחזור במהרה והאורח הרם יופיע לביקור הוד.

נכון לרגע זה, לא נקבע מועד חדש לנסיעה והיא מוגדרת כמבוטלת עד להודעה חדשה, בהתאם להתפתחויות בזירה הביטחונית.