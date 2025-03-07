ברוב פאר והדר נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל ביהמ"ד סקווירא בבית שמש, נדבת ליבו הטוב של הנה"ח ר' שלום פנחס מושקוביץ משיכון סקווירא | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא, וחתנו של האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע (חסידים)
שמחה גדולה בחסידות סקווירא, במהלך הלילה (חמישי) נולד דור חמישי - בן נין לאדמו"ר מסקווירא לאחר מאות נכדים ונינים בלעה"ר, נין לבנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מענדיל טוועסקי | שמחת השלום זכר תתקיים בשבת הקרובה פרשת זכור (חסידים)