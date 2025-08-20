כיכר השבת
עשרות חסידים ליוו את בן הרבי מסקווירא בתפילה בכותל | צפו

הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי, בנו של הרבי מסקווירא, ערך ביקור בזק בירושלים, התפלל בכותל המערבי וערך טיש לחיים לפני החסידים | בסיום הטיש העניק הרה"צ מטבעות לשמירה ברכה והצלחה (חסידים) 

הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי בתפילה בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)

התרגשות גדולה נרשמה בקרב חסידי סקווירא ב, עם הגעתו של הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי, בנו של הרבי מסקווירא לביקור בזק בארץ.

שיא הביקור היה תפילתו הנרגשת בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, לשם התקבצו סביבו כלל חסידי סקווירא מארה"ק.

לאחר התפילה בכותל, המשיך הרה"צ לאולם סמוך, שם נערך 'לחיים טיש' מרומם. במעמד השתתפו רבני החסידות, שהגיעו לחלוק לו כבוד ולשמוע מדברי תורתו.

במהלך הלחיים, נשא הרה"צ דברי תורה וחיזוק, כשהוא מרחיב על גודל הזכות להיות בארץ ישראל, וציין את החשיבות של התפילה במקום הקדוש בכותל המערבי, המהווה שער לשמיים.

בסיום המעמד עברו כלל החסידים לברכת שלום, וקבלת מטבע לשמירה ברכה והצלחה.

הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי בתפילה בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
