עימות פוליטי פרץ בין השותפים לשעבר בני גנץ וגדי איינקוט, לאחר שהאחרון רמז בראיון הערב (מוצאי שבת) כי הוא תומך בהקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מהלך שיכל להוות פתרון במקרה שגוש השמאל לא יצליח להגיע ל-61 המנדטים הדרושים בבחירות.

בראיון בתוכנית "פגוש את העיתונות" בחדשות 12 אמר יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, כי "נדע להקים ממשלה גם עם 58 מנדטים", במה שמהווה רמז להישענות על המפלגות הערביות.

"אני חושב שנתניהו אחרי כל מה שהוא עשה עדיין מגיע לקואליציה של 53-52 מנדטים והולך עכשיו על גוש חוסם", טען איזנקוט בריאיון כשהתייחס למפת הגושים. "אם הוא היה מאמין לסקרים שבערוץ 14 הוא כבר היה רץ לבחירות".

באשר למצב אופוזיציה טען כי הוא לא מאמין שיש הדרדרות איטית שלה בסקרים ושהיא כרגע "במקום יציב של 58-57 מנדטים". "אם שם זה ייגמר שם אז אפשר למצוא לזה פתרון פוליטי", טען בלי להרחיב והוסיף: "צריך 63 מנדטים בשביל לבנות ממשלה ציונית ממלכתית. זה היעד".

בעקבות דברי איזנקוט הערב על הקמת ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות אמר יו״ר כחול לבן בני גנץ: "גדי חברי, בסרט הזה של ניסיון להשביע ממשלת מיעוט כבר היינו. זה לא היה ריאלי אז, וזה עוד יותר לא ריאלי אחרי ה-7.10".

לדבריו, "מה שישראל צריכה, כפי שאמרת, זה ממשלה ציונית ורחבה של 70 חברי כנסת, ולא ממשלת מעבר שנסמכת על המפלגות הערביות, ותביא עלינו את בן גביר עם 20 מנדטים".