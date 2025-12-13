כיכר השבת
"היה מאדריכלי הטבח"

הודעה משותפת לרה"מ ושר הביטחון: זה מה שעומד מאחורי חיסולו של בכיר חמאס

לאחר החיסול הדרמטי בצהריי שבת קודש בעיר עזה של מספר 2 בחמאס, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, מוציאים הודעה משותפת בה הם מסבירים מה עומד מאחורי החיסול של הבכיר (חדשות ביטחון)

נתניהו, כ"ץ והרמטכ"ל עם פורום מטכ"ל (צילום: מעיין טואף / לע״מ)

דקות לאחר צאת השבת, יצאה הודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, בנוגע לחיסולו של מספר 2 ב שחוסל השבת בעיר עזה.

כפי שדווח מוקדם יותר הערב, בשבת קודש חוסל ראאד סעד, שהיה מהוגי תוכנית חומת יריחו ומאדריכלי טבח השביעי באוקטובר, ראש הממשלה ושר הביטחון , הוציאו דקות אחרי צאת השבת הודעה משותפת, כדי להסביר מה עומד מאחורי החיסול בעיצומה של הפסקת האש.

בהודעה כתבו השניים: "החיסול הגיע כתגובה להפעלת מטען חמאס שפצע את כוחותינו היום בשטח הצהוב של רצועת עזה, ולכן הנחו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ״ץ לסכל את המחבל ראא'ד סעד, ראש מטה ההתעצמות של חמאס".

"סעד", נכתב בהודעה המשותפת: "היה מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ועסק בימים אלה בשיקום ארגון הטרור ובתכנון וביצוע של תקיפות נגד ישראל ובנייה מחדש של כוח תקיפה, תוך הפרה בוטה של כללי הפסקת האש והתחייבויות החמאס לכבד את תוכנית הנשיא טראמפ".

עוד נכתב בהודעה: "במקום לקדם פירוז, עסק בהתחמשות מחדש למעשי טרור. מי שמרים ידו על ישראל ופוגע בחיילי צה"ל - ידו תיגדע בעזה ובכל מקום. בשם כל אזרחי ישראל, ראש הממשלה ושר הביטחון מאחלים החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו".

